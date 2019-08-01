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В Житомире водитель протащил патрульного по асфальту с зажатой рукой

Комментариев: 3
Инспектор получил ушибы, ссадины и растяжение связок. Ему оказали первую помощь, а водитель тем временем с места происшествия скрылся.

В Житомире, 30 июля поздно вечером, водитель протащил патрульного по асфальту с зажатой стеклом рукой. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции региона.

Патрульные остановили водителя Renault за движение с включенным аварийным светом. Мужчина по внешнему виду был пьян. Во время общения с полицейскими мужчина внезапно начал движение автомобиля, травмировав одного из них.

Он отказался отвечать на вопросы патрульных и предоставить удостоверение на право управления авто. После этого он поднял стекло двери, зажав при этом руку одного из патрульных, и резко начал движение. В результате протянул полицейского за своим автомобилем около 35 метров.

Патрульный травмирован, у него ушибы, ссадины и растяжение связок. Водитель же с места происшествия скрылся. Его объявили в розыск.

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Теги: травмы, Житомир, водитель, нападение, Пьяные водители, полицейские, полицейский, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Юрий1    01.08.2019, 08:48
Оценка:  0
Юрий1
А что делала рука патрульного, в чужом автомобиле?
П    01.08.2019, 08:40
Оценка:  0
П
Что ж руки сунешь?
Ганс_мг42    01.08.2019, 08:16
Оценка:  0
Ганс_мг42
потешные полицаи авакяна! реформа провалена, грузинка бабло вывезла, на дорогах беспредел, НО МЫ ЖИВЫ И ПОЕМ!
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