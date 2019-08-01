В Житомире водитель протащил патрульного по асфальту с зажатой рукой

Инспектор получил ушибы, ссадины и растяжение связок. Ему оказали первую помощь, а водитель тем временем с места происшествия скрылся.

В Житомире, 30 июля поздно вечером, водитель протащил патрульного по асфальту с зажатой стеклом рукой. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции региона.

Патрульные остановили водителя Renault за движение с включенным аварийным светом. Мужчина по внешнему виду был пьян. Во время общения с полицейскими мужчина внезапно начал движение автомобиля, травмировав одного из них.

Он отказался отвечать на вопросы патрульных и предоставить удостоверение на право управления авто. После этого он поднял стекло двери, зажав при этом руку одного из патрульных, и резко начал движение. В результате протянул полицейского за своим автомобилем около 35 метров.

Патрульный травмирован, у него ушибы, ссадины и растяжение связок. Водитель же с места происшествия скрылся. Его объявили в розыск.

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