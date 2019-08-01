С сегодняшнего дня кроме НПУ улицы будет патрулировать Нацгвардия

Военнослужащие Нацгвардии Украины при охране общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения .

С 1 августа 2019 г. военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Соответствующее поручение о привлечении сил и средств Нацгвардии к самостоятельному патрулированию населенных пунктов страны в конце июля 2019 г. подписал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба Нацгвардии.

Читай также: В Одессе умер нацгвардеец, который выстрелил себе в голову

В таком формате для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2000 патрульных, 100 единиц автомобильного транспорта и 100 служебных собак. Службу гвардейцы будут нести пять дней в неделю по 6 часов, впрочем из-за осложнения оперативной обстановки время службы военных может быть изменено.

По словам командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана, самостоятельное несение службы по охране общественного порядка военными правоохранителями является довольно распространенным среди родственных формирований стран Европы.

"Мы постоянно обмениваемся опытом с аналогичными структурами ведущих европейских государств и стараемся соответствовать международным стандартам и нормам в поддержке общественной безопасности. Модель самостоятельного патрулирования военных очень распространена в аналогичных структурах Европы, в частности в тех, что входят в Международную ассоциацию сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения FIEP. Нацгвардия Украины является полноправным членом этой организации еще с 2017 года", - отметил генерал-лейтенант Николай Балан.

Читай также: Приговор Маркиву: в ГПУ заявили о страшной ошибке

Во время патрулирования гвардейцы будут экипироваться и вооружаться в соответствии с Законом Украины "О Национальной гвардии Украины" - а именно спецсредствами и штатным оружием. Также, военные будут иметь при себе планшетные устройства, подключенные к информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины". Это позволит в режиме "он-лайн" следить за оперативной обстановкой в ​​районе выполнения задач.

Отныне планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Гвардейские патрули будут привлекаться в те районы города, где обстановка более напряженная.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 13 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины" военнослужащие Нацгвардии Украины при привлечении к выполнению задач по охране общественного порядка имеют право осуществлять превентивные и полицейские меры принуждения в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции".

Как сообщалось 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.