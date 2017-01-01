Задолженность за ЖКХ: В Лисичанске 13 тыс. людей остались без водоснабжения

Местные жители задолжали за электроснажбение - насосную станцию отключили.

сообщается, что "вода к потребителям поступает самотеком" depositphotos.com (иллюстративное фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) в среду, 31 июля, из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции“Лисичанскводоканал“, без водоснабжения остались около 13 тыс абонентов.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Читай также: Какие тарифы и ЖКУ обещают топ партии на выборах-2019 в ВР: Инфографика

“31 июля в результате задолженности за электроснабжение отключено насосную станцию “Лисичанскводоканал“ в г.Лисичанск. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов)“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что вода к потребителям поступает самотеком.

Как сообщалось 26 июля, коммунальщики вернут украинцам 105,5 млн грн.