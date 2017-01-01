Задолженность за ЖКХ: В Лисичанске 13 тыс. людей остались без водоснабжения
В Лисичанске (Луганская обл.) в среду, 31 июля, из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции“Лисичанскводоканал“, без водоснабжения остались около 13 тыс абонентов.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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“31 июля в результате задолженности за электроснабжение отключено насосную станцию “Лисичанскводоканал“ в г.Лисичанск. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов)“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что вода к потребителям поступает самотеком.
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