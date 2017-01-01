Облачно, но жарко: синоптики обнародовали свежий прогноз погоды

1 августа в Украине осадки ожидаются всего в нескольких регионах.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют Украине сегодня довольно облачный день, но не менее жаркий. Осадки сегодня ожидаются всего в нескольких регионах.

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На западе страны сегодня преимущественно дожди и грозы. В Луцке, Ровно и Тернополе сегодня солнечно. Воздух прогреется от +22 до +28 градусов.

На востоке Украины на протяжении дня ожидается легкая облачность. На термометре +17…+23. В Сумах ожидается кратковременный дождь.

Южным регионам сегодня обещают довольно жаркий день. В Одессе и области ожидаются дожди и грозы. Между тем, температура воздуха сегодня +26…+28 градусов.

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На севере практически без осадков. В Чернигове и области вероятны осадки в виде кратковременного дождя. На улице +19…+22 градуса.

В Центральной Украине сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха от +18 до +25 градусов.

В Киеве без осадков. Воздух прогреется всего в пределах +18…+20 градусов по Цельсию.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на август. Начало следующего месяца отличится похолоданием.

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