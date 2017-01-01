За сутки ОБСЕ зафиксировала 34 взрывы на Донбассе

Наблюдатели СММ ОБСЕ 30 июля зафиксировали восемь взрывов в Донецкой области и 26 в Луганской.

За прошедшие сутки наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали восемь взрывов в Донецкой области и двадцать шесть в Луганской. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на 30 июля.

СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

В Донецкой области СММ зафиксировала 8 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юг-юго-запад от Донецкой фильтровальной и северо-восточнее Светлодарска (подконтролен Украине).

В Луганской области СММ зафиксировала 26 взрывов. Большинство нарушений зафиксировано в районах на восток от Дмитровки (подконтрольна Украине). По оценке наблюдателей, они были связаны с "проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности", а также в районах на север и восток от Попасной (подконтрольна Украине).

Напомним, в ночь на 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным". Был введен бессрочный запрет на любое ведение огня. Договоренности об этом Трехсторонняя контактная группа достигла в Минске 17 июля.

Также сообщалось, что за время весеннего перемирия Украина потеряла почти полсотни военных, более 300 получили ранения.

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