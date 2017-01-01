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В Днепре застрелили подозреваемого, находящегося под домашним арестом

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Пострадавший получил пулевое ранение в голову.
Полиция выясняет обстоятельства убийства
Полиция выясняет обстоятельства убийства
npu.gov.ua

В Днепре застрелили подозреваемого в незаконном обращении с оружием, который находился под домашним арестом.

Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Преступление произошло вечером 30 июля.

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Мужчина, который по решению суда находился под домашним арестом по подозрению в уголовном производстве по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), вышел на балкон. В этот момент неизвестный выстрелы в него. Пострадавший получил пулевое ранение в голову, от которого впоследствии скончался в больнице.

Начато досудебное расследование по ст. 115. УК (умышленное убийство). Устанавливаются мотивы преступления и причастные лица.

Как сообщалось 28 июля, на набережной Питера найден мертвым чемпион мира по кикбоксингу.

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Теги: Днепр, убийство
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