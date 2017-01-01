В Днепре застрелили подозреваемого, находящегося под домашним арестом
В Днепре застрелили подозреваемого в незаконном обращении с оружием, который находился под домашним арестом.
Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Преступление произошло вечером 30 июля.
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Мужчина, который по решению суда находился под домашним арестом по подозрению в уголовном производстве по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием), вышел на балкон. В этот момент неизвестный выстрелы в него. Пострадавший получил пулевое ранение в голову, от которого впоследствии скончался в больнице.
Начато досудебное расследование по ст. 115. УК (умышленное убийство). Устанавливаются мотивы преступления и причастные лица.
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