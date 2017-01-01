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В Черкассах к приезду Зеленского "сушили" лужи

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В сети появилось видео масштабных приготовлений.
В сети появилось забавное видео
В сети появилось забавное видео
скриншот видео

31 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Черкассы. К его приезду в городе готовились по максимуму. "Сушили" даже лужи.

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В сети появилось видео, на котором сотрудники коммунальных служб "сушат" лужи возле здания облгосадминистрации с помощью метлы и лопаты. Так город готовился к визиту президента Зеленского, который выступил в сессионном зале облгосадминистрации.

Эх, была бы зеленая краска - можно и траву покрасить. А, как вы готовитесь к встрече Президента? - иронично написал автор видеозаписи.

Напомним, Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА. Президент заверил, что хочет быть уверен в порядочности нового руководителя. 

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Теги: Черкассы, лужи, Зеленский, визит
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