В Черкассах к приезду Зеленского "сушили" лужи

В сети появилось видео масштабных приготовлений.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Черкассы. К его приезду в городе готовились по максимуму. "Сушили" даже лужи.

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В сети появилось видео, на котором сотрудники коммунальных служб "сушат" лужи возле здания облгосадминистрации с помощью метлы и лопаты. Так город готовился к визиту президента Зеленского, который выступил в сессионном зале облгосадминистрации.

Эх, была бы зеленая краска - можно и траву покрасить. А, как вы готовитесь к встрече Президента? - иронично написал автор видеозаписи.

Напомним, Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА. Президент заверил, что хочет быть уверен в порядочности нового руководителя.

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