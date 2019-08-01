В Днепре двое мужчин стреляли с балкона 7-го этажа

Мужчины стреляли из травматического пистолета.

В Днепре на улице Михаила Грушевского двое мужчин стреляли с балкона жилого дома.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В Черновцах пьяная женщина устроила стрельбу

Двое мужчин решили пострелять из пистолета с балкона дома. Соседи испугались и вызвали наряд полиции.

Соседи стрелков показали полиции откуда именно раздавались выстрелы. Мужчины, которые стреляли стояли на 7-м этаже на балконе, правоохранители сразу же направились к ним.

Правоохранители при осмотре не нашли у них каких-либо запрещенных предметов, однако мужчины признались, что это они стреляли, и оружие находится у них дома. Они стреляли из травматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.