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В Днепре двое мужчин стреляли с балкона 7-го этажа

Комментариев: 1
Мужчины стреляли из травматического пистолета.
В Днепре двое мужчин стреляли с балкона 7-го этажа
© facebook.com/informator.dp.ua
Фото 1/3
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
В Днепре двое мужчин стреляли с балкона 7-го этажа
Никто из людей не пострадал
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В Днепре на улице Михаила Грушевского двое мужчин стреляли с балкона жилого дома.

Об этом сообщает Информатор.

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Двое мужчин решили пострелять из пистолета с балкона дома. Соседи испугались и вызвали наряд полиции.

Соседи стрелков показали полиции откуда именно раздавались выстрелы. Мужчины, которые стреляли стояли на 7-м этаже на балконе, правоохранители сразу же направились к ним.

Правоохранители при осмотре не нашли у них каких-либо запрещенных предметов, однако мужчины признались, что это они стреляли, и оружие находится у них дома. Они стреляли из травматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

 

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Теги: стрельба, Днепр
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Комментариев (1)
GreenPeace!    01.08.2019, 10:36
Оценка:  +1
GreenPeace!
Как по мне, нашему населению нужно пройти психиатрическую экспертизу. при чем всем. Это неадекватное поведение!
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