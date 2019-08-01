В Днепропетровской области на аукцион выставили памятник Ленину

Шеститонный монумент хотят продать за полмиллиона гривен.

В городе Желтые Воды Днепропетровской области на аукцион выставили памятник Ленину, который был демонтирован согласно закону о декоммунизации. Об этом передает Сегодня.

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Торги на базе ГП "Сетам" стартуют через неделю. Стартовая цена лота - 514 500 грн. Шеститонный бронзовый монумент Ленину заинтересовал уже 14 человек. Организаторы торгов надеются, что лот заинтересует историков и коллекционеров артефактов соцреализма.

Памятник на аукцион выставила исполнительная служба. Деньги, полученные с аукциона, пойдут на погашение налогов и заработную плату. У нас есть месячная задолженность - это примерно 1,5 млн грн, - рассказала главный бухгалтер КП "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского горсовета Елена Пузырей.

Напомним, в Украине начали продавать бюсты Зеленского. Теперь все желающие могут приобрести бюст Президента Украины.

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