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В Днепропетровской области на аукцион выставили памятник Ленину

Комментариев: 2
Шеститонный монумент хотят продать за полмиллиона гривен.
Памятник должен заинтересовать историков и коллекционеров
Памятник должен заинтересовать историков и коллекционеров
setam.net.ua

В городе Желтые Воды Днепропетровской области на аукцион выставили памятник Ленину, который был демонтирован согласно закону о декоммунизации. Об этом передает Сегодня.

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Торги на базе ГП "Сетам" стартуют через неделю. Стартовая цена лота - 514 500 грн. Шеститонный бронзовый монумент Ленину заинтересовал уже 14 человек. Организаторы торгов надеются, что лот заинтересует историков и коллекционеров артефактов соцреализма.

Памятник на аукцион выставила исполнительная служба. Деньги, полученные с аукциона, пойдут на погашение налогов и заработную плату. У нас есть месячная задолженность - это примерно 1,5 млн грн, - рассказала главный бухгалтер КП "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского горсовета Елена Пузырей.

Напомним, в Украине начали продавать бюсты Зеленского. Теперь все желающие могут приобрести бюст Президента Украины. 

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Теги: торги, аукцион, Ленин, памятник
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    01.08.2019, 11:20
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Пусть Петруша Симоненко себе в сад купит.
alex-zol    01.08.2019, 11:00
Оценка:  -1
alex-zol
засуньте его активистам в очко.
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