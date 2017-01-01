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В Днепре застрелили подозреваемого, который был под домашним арестом - СМИ

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Мужчина находился под домашним арестом по подозрению в уголовном производстве по статье "незаконное обращение с оружием".
Начато досудебное расследование
Начато досудебное расследование
пресс-служба Нацполиции

В Днепре застрелили подозреваемого в незаконном обращении с оружием, который находился под домашним арестом. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Преступление произошло вечером 30 июля.

Мужчина, который по решению суда находился под домашним арестом по подозрению в уголовном производстве по статье "незаконное обращение с оружием", вышел на балкон. В этот момент неизвестный выстрелил в него. Пострадавший получил пулевое ранение в голову, от которого впоследствии скончался в больнице.

Начато досудебное расследование. Устанавливаются мотивы преступления и причастные лица.

Как сообщалось, тело 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода было найдено в лесу в Малинском районе 26 июля.

По данным СМИ, Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося в 64-м избирательном округе нардепа Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев – Михаила и Ивана Пашинских.

Пашинский свою причастность к убийству Обихода отрицает.

 

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Теги: Днепр, убийство, домашний арест, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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