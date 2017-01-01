Под Полтавой загорелась свалка, пожар виден из города

Свалка загорелась в среду. По состоянию на утро четверга спасатели все еще тушат пожар и не берутся прогнозировать время ликвидации пожара.

В селе Макуховке возле Полтавы загорелась городская свалка. Спасатели ГСЧС тушат ее второй день. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает УНИАН.

Отмечается, что пожар распространился на площади в два гектара. Пожар ликвидируют 10 единиц техники ГСЧС и более 40 человек личного состава.

Кроме этого спасателям помогают работники коммунальных предприятий Полтавы, в частности, три автомобиля-водовоза и два трактора. На месте развернули пожарно-насосную станцию, которая подавала воду из реки Ворсклы.

В ГСЧС не прогнозируют время ликвидации пожара, поскольку этим работам мешает высокая температура и большое количество горючих материалов. Причина пожара устанавливается.

Сообщается, что дым от пожара на мусорной свалке можно увидеть и в самой Полтаве.

По состоянию на 20.00 часть пожара была ликвидирована - на площади 0,5 га. Работы по ликвидации пожара продолжены с 8 утра первого августа 2019 года.

В ГСЧС напомнили, что последний пожар на полтавской свалке произошел 10 июня. Тогда спасатели за три часа ликвидировали возгорание. Перед этим свалка горела 22 мая.

А в июле масштабный пожар тушили на мусорной свалке в Днепропетровской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet