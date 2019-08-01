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Зеленский показал новое фото из спортзала

Комментариев: 4
Президент подписал опубликованный снимок в соцсети: "Политика политикой, а спорт никто не отменял".
Глава государства находит время для спортзала
Глава государства находит время для спортзала
facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский опубликовал новое фото из спортзала, где он занимается. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро, - написал он.

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Как известно, президент Украины любит заниматься в спортзале рано утром, перед началом рабочего дня. Об этом ранее рассказывал заместитель главы президентской администрации Сергей Трофимов. По его словам, президент раньше всех приезжает на Банковую, чтобы успеть потренироваться. Он отметил, что у Зеленского гораздо более жесткий график, чем у всех сотрудников Офиса - в первые дни президентства даже засиживались до 1-2 часов ночи.

Напомним, в Черкассах к приезду Зеленского "сушили" лужи. В сети появилось видео масштабных приготовлений. 

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Теги: Спорт, фото, соцсети, Владимир Зеленский
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Комментариев (5)
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Letohradek    01.08.2019, 11:03
Оценка:  -2
Letohradek
Когда этот крысеныш работать начнет?
Хулиганка*    01.08.2019, 11:30
Оценка:  -1
Хулиганка*
Алкохряк не работал, только бухал и воровал - тебя устраивало.
Letohradek    01.08.2019, 11:39
Оценка:  -1
Letohradek
Алко-хряк, твой африканский бой-френд! А Петр Порошенко - лучший президент за всю историю самостоятельной Украины! Всоси ты это - падла монголоидная!
eddgek    01.08.2019, 10:59
Оценка:  -1
eddgek
держать руки вверх (мАлАдец) это не то чтоб ХОТЯ БЫ отжиматься от пола или потянутся на турнике., вот так НЮХНУЛ так НЮХНУЛ,,,,
alex-zol    01.08.2019, 11:01
Оценка:  +1
alex-zol
завидуешь, жирный?)))))))))))))))
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