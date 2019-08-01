Суд отказал в аресте имущества Ющенко уже дважды
Печерский суд Киева дважды отказал следователю Генпрокуратуры в ходатайстве об аресте имущества бывшего президента Виктора Ющенко. Об этом сообщает “Судебный репортер“ со ссылкой на решения суда.
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Сейчас есть информация, что суд отказывал следствию 9 июля (судья Пидпалый), а затем еще 25 июля (судья Писанец).
24 мая 2019 в отношении Ющенко было составлено письменное уведомление о подозрении в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением.
28 мая постановлением прокурора материалы по Ющенко выделено в отдельное производство. 4 июня бывшему президенту сообщено о подозрении по ч.1 ст.191 УК.
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Речь идет о завладении комплексом отдыха “Пуща Водица“ урочища “Межигорье“ по предварительному сговору группой лиц с премьер-министром, министром охраны окружающей среды и главой НАК “Надра Украины“.
Стоимость имущества оценивается в 540 млн грн. Но суд не получил никаких документов в подтверждение этого. Зато в договорах мены между ООО “Мединвесттрейд“ и “НАК“ Надра Украины“ указана стоимость 93 млн и 91,7 млн грн. Это делает невозможным для суда проверку обоснованности выдвинутого подозрения.
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Следователь просил арестовать имущество Ющенко с целью обеспечения возможной его конфискации в будущем.
Ранее сообщалось, что суд один раз уже отказался арестовать все имущество Виктора Ющенко.
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