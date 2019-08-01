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Суд отказал в аресте имущества Ющенко уже дважды

Комментариев: 6
Дома, кафе и земля в Безрадичах пока остаются экс-президенту.
У Ющенко пока не заберут имущество
У Ющенко пока не заберут имущество
president.gov.ua

Печерский суд Киева дважды отказал следователю Генпрокуратуры в ходатайстве об аресте имущества бывшего президента Виктора Ющенко. Об этом сообщает “Судебный репортер“ со ссылкой на решения суда.

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Сейчас есть информация, что суд отказывал следствию 9 июля (судья Пидпалый), а затем еще 25 июля (судья Писанец).

24 мая 2019 в отношении Ющенко было составлено письменное уведомление о подозрении в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением.

28 мая постановлением прокурора материалы по Ющенко выделено в отдельное производство. 4 июня бывшему президенту сообщено о подозрении по ч.1 ст.191 УК.

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Речь идет о завладении комплексом отдыха “Пуща Водица“ урочища “Межигорье“ по предварительному сговору группой лиц с премьер-министром, министром охраны окружающей среды и главой НАК “Надра Украины“.

Стоимость имущества оценивается в 540 млн грн. Но суд не получил никаких документов в подтверждение этого. Зато в договорах мены между ООО “Мединвесттрейд“ и “НАК“ Надра Украины“ указана стоимость 93 млн и 91,7 млн грн. Это делает невозможным для суда проверку обоснованности выдвинутого подозрения.

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Следователь просил арестовать имущество Ющенко с целью обеспечения возможной его конфискации в будущем. 

Ранее сообщалось, что суд один раз уже отказался арестовать все имущество Виктора Ющенко.

 

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Теги: Ющенко, имущество, арест, конфискация, дом, Межигорье
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Комментариев (7)
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Виталий__    01.08.2019, 11:33
Оценка:  -2
Виталий__
У го**нов предъявы к Ющенка, Порошенко....
А чего предъяв нет к кучме у которого зять миллиардером стал в период его президентства?
Хулиганка*    01.08.2019, 11:32
Оценка:  +1
Хулиганка*
пусть вернет деньги, кот. собирали всем миром на "Больницу будущего" и брошь, которую для жены прыщавого "взяли" из музея и не вернули.
Letohradek    01.08.2019, 11:37
Оценка:  -4
Letohradek
Какое же ты примитивное ))) Уже давно обо всем этом написано-переписано, а монгольское отродье не унимается. Лора, тупо ведь повторять один и тот же бред!
Хулиганка*    01.08.2019, 11:38
Оценка:  +1
Хулиганка*
пнх, тупой порохобот
Коляка    01.08.2019, 11:08
Оценка:  +1
Коляка
Его надо было за межнацианальную рознь привлекать в первую очередь, это его цветочки превратились в ягодки, которые потом устроили этот бардак в Украине на почве русофобии!!!
Ганс_мг42    01.08.2019, 11:04
Оценка:  +2
Ганс_мг42
ци рукы ничого не крали- че вы к прыщавому пристали, он и так стронция наелся чтобы воровать 5 лет, хорошо он не знал что можно воровать как "шоколадный"
Letohradek    01.08.2019, 11:23
Оценка:  -4
Letohradek
Еблан ватоголовый, и что же он украл? Опубликуй, обсудим!
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