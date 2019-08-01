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У Зеленского хотят изменить критерии определения субсидиантов

Комментариев: 10
Проживающие в сельских местностях или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 тысячи гривен потеряли право на получение субсидии.
Критерии определения субсидиантов изменят
Критерии определения субсидиантов изменят
Корреспондент

Кабинету министров для обеспечения незащищенных слоев населения субсидиями необходимо изменить критерии определения субсидиантов, сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

"В прошлом году были изменения критериев определения субсидиантов. Было почти 7 млн субсидиантов, а в начале этого года это количество сократили до 3,6 млн, то есть почти в два раза. Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало", - сказал Герус в эфире одного из телеканалов.

По его словам, проживающие в сельских местностях или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 тысячи гривен, у которых прописаны не проживающие с ними внуки, потеряли право на получение субсидии.

Герус отметил, что для оформления новых субсидиантов Кабмину необходимо изменить решение относительно критериев их определения и, согласно этих критериев, часть домохозяйств уже будет иметь право на субсидию.

"Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии, - им сообщат, и они должны будут подать документы, это около 1 млн семей, и будут иметь право получать субсидии", - подчеркнул представитель президента.

Кроме того, Герус отметил, что ранее получавшие субсидии автоматически будут получать их в дальнейшем. "Там должна быть максимально упрощенная процедура", - указал он.

Напомним, в начале нынешнего года Кабмин одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами, начиная с марта.

Также стало известно, что правительство сократило расходы на выплату субсидий на 8 млрд гривен.

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Теги: пенсионеры, Кабмин Украины, субсидии, Андрей Герус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Иван    01.08.2019, 11:21
Оценка:  +4
Иван
А что делать мне инвалиду при пенсии 1500 грн, отобрали субсидию якобы из за долгов которых не было, а теперь конечно появились?
При этом прожиточный минимум в три раза больше моей пенсии!
BROKER666    01.08.2019, 11:30
Оценка:  -3
BROKER666
а за какие лавЭ сидишь в инете с компа
Иван    01.08.2019, 11:33
Оценка:  +1
Иван
К соседям присоеденился по вай фаю
Они знают это
BROKER666    01.08.2019, 11:36
Оценка:  -3
BROKER666
а комп за что купил?
Иван    01.08.2019, 11:39
Оценка:  +2
Иван
Комп давно стоит у меня
Woodbrother    01.08.2019, 10:52
Оценка:  -6
Woodbrother
Кто бы сообщил Андрею Герусу, что Украина не россия. У нас в отличии от азиатских дикарей институт прописки ликвидирован еще в 1992 году.
BROKER666    01.08.2019, 11:29
Оценка:  0
BROKER666
в паспортах стоит штамп с пропиской
GreenPeace!    01.08.2019, 10:50
Оценка:  +2
GreenPeace!
А я считаю, субсидию нужно давать только пенсионерам, инвалидам, и семьям, в которых алкоголики и нарики. при наличии справки.
Woodbrother    01.08.2019, 10:53
Оценка:  -6
Woodbrother
Субсидии надо давать всем нуждающимся, как это было при Порошенко. Обычные люди газовых контрактов на россии не подписывали по сумасшедшей цене и деньги не отмывали в Швейчарии.
TATOS    01.08.2019, 11:39
Оценка:  +1
TATOS
Обычные люди договорённостей с МВФ не подписывали по сумасшедшей цене и деньги не выводили в офшоры Панамы.
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