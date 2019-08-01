"Признавать ошибки и слушать": Супрун дала советы новым депутатам

Чиновница призвала новых нардепов помнить, кому они на самом деле приносят присягу.

Читай также: Супрун: В запой уходит каждый пятый мужчина

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун выпустила “вторую часть“ советов для народных депутатов. Она выложила новый список в Facebook.

“Вторая часть советов для народных избранников Верховной Рады Украины 9-го созыва также касается здоровья. Но именно здоровья института, в котором они будут работать, и всей Украины в целом“, - написала она.

“Народный депутат Украины присягает народу Украины. Не лидеру партии или председателю фракции. Не позволяйте манипулировать вами по этому поводу. Будьте субъектом, а не объектом“, - призвала Супрун.

Читай также: Ульяна Супрун объяснила, почему нужно есть острый перец

Она также призвала депутатов разобраться, кто конкретно за что отвечает. “Не будьте популистами, которые просто спешат первыми обвинить кого-то во всех проблемах мира. Изучите полномочия и процедуры ключевых государственных органов“, - подчеркнула она.

“Не устраивайте спам с письмами всем подряд по той или иной проблеме. Это неуважение к времени людей и трата средств налогоплательщиков“, - пояснила Супрун.

Читай также: МОЗ объяснил, какие лекарства в больнице будут выдавать бесплатно

Она также советует депутату быть экспертом в области, в которой он войдет в комитет. “Глубоко все исследуйте и постоянно учитесь новому. Прислушивайтесь к мнению общественности и экспертов. Будьте открытыми, не ограничивайтесь формальным парламентскими круглыми столами“, - отметила и.о. министра.

Чиновник также советует нардепам посещать больницы, школы, университеты, предприятия и говорить с людьми. “Но не становитесь заложником личных впечатлений или историй отдельно взятых людей или групп. То что “мы так всегда делали“, не означает, что так делать правильно. Обязательно всегда делайте факт-чекинг“, - призвала она.

Читай также: В Слуге народа назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН

Супрун также советует очень осторожно относиться к информации. “Проверяйте источники и не спешите с публичными заявлениями к изучению достаточного количества информации. Заботьтесь об информационной гигиене но не работайте с недобросовестными СМИ“, - призвала она.

“Помните, что российские “медиа“ - это не СМИ, а средства пропаганды Кремля“, - подчеркнула Супрун. Она также советует признавать ошибки. “Признавайте ошибки. Все ошибаются. Это нормально и профессионально признавать, если были не правы“, - подчеркнула и.о. министра.

“Пройдите курсы аргументации и дебатов. Вооружитесь инструментами убеждения людей, а не инструментами “договоренностей“ или бартера. Убеждение значительно эффективнее в долгосрочной перспективе“, - считает Супрун.

Читай также: Показала пример. Супрун сделала прививку от дифтерии и столбняка

“Если вы четко осознаете, что должно быть сделано и знаете, что есть “красные линии“, которые нельзя переступать - не делайте компромиссов в этом. Упрямство по основополагающим ценностям способно творить чудеса. И также создает прецеденты, из которых вырастает новая политическая культура. Творите качественно новую культуру“, - призвала она.

Супрун подчеркивает, что у сложных проблем нет простых решений. “Если вам кажется, что вы видите элементарное решение сложной социальной или экономической проблемы - наиболее вероятно, что оно неправильное“, - поясняет она.

Так, по мнению чиновницы, в большинстве случаев увольнения негодяя, гневное депутатское обращение или простое увеличение бюджета - не решают проблему, а возможно и ухудшают ситуацию.

Читай также: “Расовый скандал“ в медицине: Супрун и советник Зеленского повздорили

“Изучите вопрос. Найдите тех, кто пробовал решать проблему раньше, и узнайте, почему не удалось этого сделать“, - призвала она.

“Поддерживайте государственные институты. Заботьтесь об укреплении их способности и эффективности. Без этого не будет кому имплементировать даже самые лучшие законы. Тренируйтесь слышать. Это экономит много времени и энергии. Старайтесь чаще быть в роли того, кто слушает, а не того, кто говорит“, - добавила Супрун.

“Будьте партнером и усилением членов правительства, помогайте воплощать системные изменения и тушить “пожары“, которые обязательно будут возникать. К любой серьезной трансформации будет сопротивление и препятствия“, - добавила она.

Читай также: Радуцкий советует Супрун “почитать про расы“ и намекает на посадки осенью

“Это естественный процесс и он полезен для общества. Если иметь основной мотивацией нравиться людям - изменить ничего не удастся. Когда люди вокруг жалуются и пророчествуют вам неудачи, есть шанс сильно удивить всех. Проверено на собственном опыте“, - пишет Супрун.

Напомним, ранее Уляна Супрун посоветовала нардепам не голодать дольше двух дней и вакцинироваться перед драками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.