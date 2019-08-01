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В Киеве задержан таксист, изнасиловавший пассажирку

Комментариев: 8
Злоумышленником оказался 29-летний уроженец Днепра.
Также преступник ограбил потерпевшую
Также преступник ограбил потерпевшую
facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители Киева установили личность и задержали злоумышленника, который в ночь на 31 июля изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры.

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“Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Во время поездки водитель съехал с автомагистрали в лесную зону, закрыл двери авто на центральной замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие“, - говорится в сообщении.

После этого мужчина заставил девушку перевести около 4000 гривен с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный и сбежал.

Злоумышленника удалось задержать 31 июля, им оказался 29-летний уроженец Днепра.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж). В суд направлено ходатайство о взятии задержанного под стражу. Продолжаются следственные действия. 

Как сообщалось 31 июля, в Киеве водитель завез пассажирку в лес, изнасиловал и ограбил.

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Теги: изнасилование, Киевская область, таксист
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Комментариев (8)
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LifeStriker    01.08.2019, 11:24
Оценка:  -5
LifeStriker
А сколько ТП понаехало, нищебродок всяких , тошнит от этого
Колишній-східняк    01.08.2019, 11:15
Оценка:  0
Колишній-східняк
Закрют надолго.
Колишній-східняк    01.08.2019, 11:15
Оценка:  +2
Колишній-східняк
зароют
Колишній-східняк    01.08.2019, 11:16
Оценка:  +2
Колишній-східняк
закроют (что-то клава сбоит, сорри)
klin    01.08.2019, 11:14
Оценка:  +9
klin
Сколько же этой не чести по наехало в Киев! Сделали с города помойку, свою естественную среду обитания...
dimasvetik    01.08.2019, 11:19
Оценка:  +4
dimasvetik
особенно с Одессы понаехали одни хамы!
klin    01.08.2019, 11:23
Оценка:  +2
klin
Согласен, живут такие по соседству, не умеют ни общаться ни парковаться...
Хулиганка*    01.08.2019, 11:34
Оценка:  -1
Хулиганка*
а сколько из Рагулестана галицаев понаехало...
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