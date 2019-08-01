В Киеве задержан таксист, изнасиловавший пассажирку

Злоумышленником оказался 29-летний уроженец Днепра.

Правоохранители Киева установили личность и задержали злоумышленника, который в ночь на 31 июля изнасиловал и ограбил 25-летнюю жительницу Киевской области.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры.

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“Девушка остановила такси в районе Академгородка в Киеве, чтобы добраться домой за город. Во время поездки водитель съехал с автомагистрали в лесную зону, закрыл двери авто на центральной замок и изнасиловал потерпевшую, применяя физическое насилие“, - говорится в сообщении.

После этого мужчина заставил девушку перевести около 4000 гривен с ее карточки на его счет, отобрал у нее мобильный и сбежал.

Злоумышленника удалось задержать 31 июля, им оказался 29-летний уроженец Днепра.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж). В суд направлено ходатайство о взятии задержанного под стражу. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 31 июля, в Киеве водитель завез пассажирку в лес, изнасиловал и ограбил.

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