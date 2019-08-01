Порошенко назвал назначение Гладковского ошибкой

Бывший глава государства заявил, что исправил свою кадровую ошибку увольнением Олега Гладковского. Также он признал, что скандал с Укроборонпромом ударил по его рейтингу перед выборами.

Пятый президент Украины Петр Порошенко признал, что назначение его соратника Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны было ошибочным. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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О своей кадровой ошибке Порошенко сказал отвечая на вопрос журналиста.

Кадровая? Конечно, если я его уволил, то увольнением я ее и исправлял ... Есть ошибки? Есть. Но позиция такая, что у нас действия должны быть эффективными. Человек, в независимости от того, близок ли он к президенту, если он совершил ошибку или преступление, то, если это ошибка - увольнение, если преступление - тюрьма. В этом заключается принцип, - сказал Порошенко.

Он также признал, что скандал с Гладковским ударил по его рейтингу.

Не знаю (сколько - ред.), но потеряли. Это больно особенно в связи с тем, что я не имею к этому абсолютно никакого отношения. От слова "совсем", - добавил экс-президент.

Порошенко также сказал, что сейчас не поддерживает отношения с Гладковским.

Нет. Я же сказал вам и подтверждаю это сейчас: в последний раз я видел его на заседании СНБО, где его уволил. И по телефону не общался ... Он должен объяснить обществу, что там случилось. Еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть претензии, передайте их в суд и привлеките к ответственности. Я считаю, что это недопустимо, когда восемь месяцев идут одни разговоры без каких-либо дел в суде. Это означает только одно - или чего-то не было, или это было использовано, как технология. Все, - сказал Порошенко.

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Напомним, Порошенко рассказал, кем хочет стать через 10 лет. Пятый президент озвучил журналистам глобальные планы.

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