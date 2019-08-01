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Bellingcat выпустил подкаст о катастрофе МН17

Комментариев: 13
Журналисты решили, что могут сейчас лучше понять и раскрыть катастрофу с боингом, чем 6 лет назад, имея доказательства против РФ.
По катастрофе МН17 сняли подкаст
По катастрофе МН17 сняли подкаст
EPA/UPG

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Коллектив журналистских расследований Bellingcat запустил новый подкаст в стиле документального фильма, посвященный расследованию рейса 17 авиакомпании Malaysia Airlines (MH17), сбитого в июле 2014 года над восточной Украиной. Об этом пишет Journalism.co.uk.

В результате трагедии, напомним, погибли все 298 пассажиров и членов экипажа на борту. В еженедельном подкасте подробно рассматриваются заявления российского правительства после катастрофы, работа Bellingcat по раскрытию правды о катастрофе, а также интервью с журналистами и экспертами.

Элиот Хиггинс, основатель Bellingcat и ведущий подкаста, сказал, что пятая годовщина катастрофы в прошлом месяце побудила его сделать что-то отличное от их обычного содержания. “Я хотел по-новому представить его, поэтому я подумал, что документальный сериал подкастов будет действительно успешным“, - говорит он.

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Хиггинс объяснил, что, услышав новости о катастрофе в 2014 году и немедленном отрицании русскими правонарушений, он почувствовал необходимость продолжить расследование и оспорить повествование, исходящее от российского правительства.

“Ранее я работал с химическими атаками в Сирии, и самая большая из них была 21 августа 2013 года в Дамаске, и очень быстро вы увидели там, что Россия в основном брала вещи, которые они нашли в Интернете, и повторяла их“, - сказал он.

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“Я подумал: “Я видел эту пьесу раньше“, но теперь у нас есть все эти доказательства. У нас совершенно другая ситуация на востоке Украины с тем, как люди делятся информацией, поэтому я подумал, что это будет большой ресурс, который мы можем использовать, чтобы понять, что происходит“.

В течение следующих пяти лет Bellingcat выпустил сотни отчетов и статей, расследующих и разоблачающих заявления и заговоры, чтобы выяснить, кто стоял за этой катастрофой.

“То, что было обнаружено в 2018 году, повлияло на наше понимание того, что мы обнаружили в 2014 году, поэтому очень важно найти правильный баланс, не путая слушателя, прыгая назад и вперед во времени“, - отметил Хиггинс.

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Заглядывая вперед, Хиггинс предположил, что Bellingcat может выпускать подкасты о других своих расследованиях, в том числе об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Ранее СБУ разоблачила экс-сотрудника МВД, ставшего агентом ФСБ РФ.

 

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Теги: МН17, катастрофа, падение, боинг, журналисты
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Комментариев (13)
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Lyonya-Space    01.08.2019, 13:10
Оценка:  +2
Lyonya-Space
А вот и вата подтянулась...
Колишній-східняк    01.08.2019, 13:15
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Да куда же без неё? Интересно, на рассианских ресурсах много нашего брата околачивается? Или там не интересно? И регистрация по-суровее, чем здесь?
iseamaster    01.08.2019, 12:56
Оценка:  -5
iseamaster
Виноваты те, кто не закрыыл небо над районом боев. И фсё. Крапка. А если этот лайнер сбили ещё и вооруженные силы майдана, то Порошенко и его подельники - преступники и их ждет суд в Донецке.
iseamaster    01.08.2019, 13:00
Оценка:  -5
iseamaster
Судить их нужно по статье терроризм?
Колишній-східняк    01.08.2019, 13:05
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Да ладно тебе крапки расставлять , не первый раз, причем. В районе боёв ничего не стреляло на 10 км в высоту, поэтому для боинга небо и не закрывали. А если одичалые туда БУК завезли, то при чем тут всё другое? А сколько было триумфа в первые часы после катастрофы, пока не поняли, что не то сшибли!
Колишній-східняк    01.08.2019, 13:10
Оценка:  +4
Колишній-східняк
А если начнут спутники в космосе сшибать над Украиной, то тоже она будет виноватой?
WTF2wtf    01.08.2019, 13:14
Оценка:  +3
WTF2wtf
Рядовые российские вояки априори не имеют полномочий для отправки тяжелых вооружений за границу россии, для ведения в чужой стране боевых действий и само собой не имели никкого права сбивать в Украине самолеты (в том числе и данный пассажирский Боинг)!!!!!

Так террористами признать Путина с Шойгу?
WTF2wtf    01.08.2019, 13:15
Оценка:  +3
WTF2wtf
Все это делалось только по прямым распоряжениям высшего российского руководства,
руководства оккупантов!
WTF2wtf    01.08.2019, 13:12
Оценка:  +4
WTF2wtf
Колорад=BitcoinCash=Eyyafyallay ekyul=iseamaster=Cowboychik=Туз емун
и т.д.
- стандартный бот российских оккупантов.
Оно по своей сущности пытается любым тупым срачем оправдывать преступления российских оккупантов - для того и содержится самими оккупантами.
farfalle    01.08.2019, 12:46
Оценка:  -7
farfalle
"услышав новости о катастрофе в 2014 году и немедленном отрицании русскими правонарушений"...
А про немедленное обвинение в адрес России он хочет вспомнить?
WTF2wtf    01.08.2019, 13:17
Оценка:  +3
WTF2wtf
Наци из росиии снова гадит тут?
Ты достроило в Сибири лагеря для укринцев, как обещало, упоротое???
Нах, больное укринофобко
Хитрый-Лис    01.08.2019, 12:41
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
Вата ау ау ау ау.!!!!!!!!!!!
farfalle    01.08.2019, 12:46
Оценка:  -7
farfalle
Ты заблудился, малыш? Иди на запах ваших помоек
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