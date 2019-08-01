Bellingcat выпустил подкаст о катастрофе МН17

Журналисты решили, что могут сейчас лучше понять и раскрыть катастрофу с боингом, чем 6 лет назад, имея доказательства против РФ.

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Коллектив журналистских расследований Bellingcat запустил новый подкаст в стиле документального фильма, посвященный расследованию рейса 17 авиакомпании Malaysia Airlines (MH17), сбитого в июле 2014 года над восточной Украиной. Об этом пишет Journalism.co.uk.

В результате трагедии, напомним, погибли все 298 пассажиров и членов экипажа на борту. В еженедельном подкасте подробно рассматриваются заявления российского правительства после катастрофы, работа Bellingcat по раскрытию правды о катастрофе, а также интервью с журналистами и экспертами.

Элиот Хиггинс, основатель Bellingcat и ведущий подкаста, сказал, что пятая годовщина катастрофы в прошлом месяце побудила его сделать что-то отличное от их обычного содержания. “Я хотел по-новому представить его, поэтому я подумал, что документальный сериал подкастов будет действительно успешным“, - говорит он.

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Хиггинс объяснил, что, услышав новости о катастрофе в 2014 году и немедленном отрицании русскими правонарушений, он почувствовал необходимость продолжить расследование и оспорить повествование, исходящее от российского правительства.

“Ранее я работал с химическими атаками в Сирии, и самая большая из них была 21 августа 2013 года в Дамаске, и очень быстро вы увидели там, что Россия в основном брала вещи, которые они нашли в Интернете, и повторяла их“, - сказал он.

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“Я подумал: “Я видел эту пьесу раньше“, но теперь у нас есть все эти доказательства. У нас совершенно другая ситуация на востоке Украины с тем, как люди делятся информацией, поэтому я подумал, что это будет большой ресурс, который мы можем использовать, чтобы понять, что происходит“.

В течение следующих пяти лет Bellingcat выпустил сотни отчетов и статей, расследующих и разоблачающих заявления и заговоры, чтобы выяснить, кто стоял за этой катастрофой.

“То, что было обнаружено в 2018 году, повлияло на наше понимание того, что мы обнаружили в 2014 году, поэтому очень важно найти правильный баланс, не путая слушателя, прыгая назад и вперед во времени“, - отметил Хиггинс.

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Заглядывая вперед, Хиггинс предположил, что Bellingcat может выпускать подкасты о других своих расследованиях, в том числе об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

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