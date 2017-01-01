В Ровно госрегистраторы содействовали рейдерам

Чиновники коммунальных предприятий в Ровно были в сговоре с представителями криминальных кругов региона .

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В Ровно правоохранители разоблачили частного исполнителя и двух государственных регистраторов на незаконной смене имущественных прав в электронных базах Минюста, в результате чего реальным владельцам нанесен ущерб на более чем 20 млн гривен.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, должностные лица одного из местных коммунальных предприятий в Ровно по сговору с представителями криминальных кругов региона осуществляли противоправную перерегистрацию недвижимости. Чиновники за вознаграждение систематически вносили неправдивую информацию в государственные базы данных, что способствовало легализации рейдерских захватов предприятий и недвижимого имущества.

Частного исполнителя правохранители задержали в областном центре при получении 34 тысяч гривен - второй части неправомерной выгоды за отчуждение недвижимого имущества. Всего за эту сделку злоумышленники получили 65 тысяч гривен.

Чиновники содействовали легализации рейдерских захватов предприятий и недвижимого имущества ssu.gov.ua

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по месту регистрации коммунального предприятия. В ходе следственных действий правоохранители изъяли претенциозные судебные документы и другие доказательства, подтверждающие неправомерную деятельность группы.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и привлечение к ответственности всех участников противоправной деятельности.

Как сообщалось 2 июля, рейдеры из РФ и "ЛДНР" пытались захватить агрофирму под Харьковом.