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У Зеленского назвали сроки формирования Кабмина

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Новое правительство будет сформировано за один-два дня работы парламента нового созыва, считает представитель президента в Кабмине.
Представитель президента в Кабмине Андрей Герус
Представитель президента в Кабмине Андрей Герус
facebook.com/andriy.gerus

Новый состав Кабинета министров будет сформирован в первые дни работы Верховной рады. Об этом в четверг, 1 августа, заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире канала 1+1.

По его словам, первое заседание новой Рады будет в начале сентября.

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“Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден“, - сказал Герус.

Ранее в офисе президента заявляли, что новый состав Рады в первый день работы должен устранить препятствия работе следователей.

Как сообщалось, первое заседание Верховной Рады девятого созыва планируют провести в конце августа – начале сентября. 

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Теги: Рада, Верховная Рада, Кабмин Украины, правительство Украины, Андрей Герус
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