В Запорожье парень облил кипятком спящую девушку
В Запорожье парень облил спящую девушку кипятком. В результате этого потерпевшая получила ожоги 21% тела. Об этом на своей странице в Instagram сообщила волонтерка Злата Некрасова.
Читай также: В Винницкой области мужчина сжег свою возлюбленную
Предварительно известно, что девушка 1994 года рождения с ожогами верхней части тела поступила в 5-ю больницу. Парень во сне облил ее кипятком. Ожоги глубокие. Волонтерка сообщила, что девушка - сирота, помочь ей некому.
Доброе утро! Прошу максимальный репост! В 5 Больницу поступила девочка 1994г рождения, с ожогами верхней части тела, парень во сне облил её кипятком, ожог тела составляет 21%, ожоги глубокие. Девочка сирота, помочь ей некому. Даже кашу привезти некому. Сегодня мы от фонда приобрели лекарств на сумму 6347гр( чеки и транзакции выставлю в следующем посту). Справку Девочки тоже. Прошу каждого скинуть гривен по 20, и это будет огромная Помощь! Я зашла к ней в палату, но у меня рука не поднялась сделать фото, т.к это действительно горе и боль, молодая девочка с обваренным лицом...у меня нет слов описать это. Врач сказал предстоят операции, средств на это естественно нет. Выписку с банка о собранных средствах предоставлю. Прошу всех максимальный репост. Только мы можем ей помочь. 5168742705726788 Некрасова Злата #детскийфондпомощиэмоция
Читай также: В Одесской области мужчина пытался заживо сжечь пенсионерку
Врачи говорят, что для восстановления кожи предстоит сделать операции, но средств на оперативное вмешательство у потерпевшей нет. Поэтому нужна материальная помощь.
К слову, мотивы поступка злоумышленника пока неизвестны.
Напомним, в Запорожье облили бензином и подожгли женщину. В сети комментируют ужасную трагедию.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.