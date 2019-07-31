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В Запорожье парень облил кипятком спящую девушку

Комментариев: 2
Потерпевшая находится в тяжелом состоянии.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com (иллюстративное фото)

В Запорожье парень облил спящую девушку кипятком. В результате этого потерпевшая получила ожоги 21% тела. Об этом на своей странице в Instagram сообщила волонтерка Злата Некрасова.

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Предварительно известно, что девушка 1994 года рождения с ожогами верхней части тела поступила в 5-ю больницу. Парень во сне облил ее кипятком. Ожоги глубокие. Волонтерка сообщила, что девушка - сирота, помочь ей некому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброе утро! Прошу максимальный репост! В 5 Больницу поступила девочка 1994г рождения, с ожогами верхней части тела, парень во сне облил её кипятком, ожог тела составляет 21%, ожоги глубокие. Девочка сирота, помочь ей некому. Даже кашу привезти некому. Сегодня мы от фонда приобрели лекарств на сумму 6347гр( чеки и транзакции выставлю в следующем посту). Справку Девочки тоже. Прошу каждого скинуть гривен по 20, и это будет огромная Помощь! Я зашла к ней в палату, но у меня рука не поднялась сделать фото, т.к это действительно горе и боль, молодая девочка с обваренным лицом...у меня нет слов описать это. Врач сказал предстоят операции, средств на это естественно нет. Выписку с банка о собранных средствах предоставлю. Прошу всех максимальный репост. Только мы можем ей помочь. 5168742705726788 Некрасова Злата #детскийфондпомощиэмоция

Допис, поширений ️️🆉🅻🅰🆃🅰 🅽🅴🅺🆁🅰🆂🅾🆅🅰 (@zlata_nekrasova111)

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Врачи говорят, что для восстановления кожи предстоит сделать операции, но средств на оперативное вмешательство у потерпевшей нет. Поэтому нужна материальная помощь.

К слову, мотивы поступка злоумышленника пока неизвестны.

Напомним, в Запорожье облили бензином и подожгли женщину. В сети комментируют ужасную трагедию. 

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Теги: кипяток, девушка, парень, трагедия
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    01.08.2019, 13:17
Оценка:  0
SEMPENTY
Я не могу понять, откуда берутся такие уроды. только пожизненное.
Letohradek    01.08.2019, 12:38
Оценка:  +6
Letohradek
Вот это скот ...!!! Поймать ублюдка и сварить в котле!
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