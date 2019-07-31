В Запорожье парень облил кипятком спящую девушку

Потерпевшая находится в тяжелом состоянии.

В Запорожье парень облил спящую девушку кипятком. В результате этого потерпевшая получила ожоги 21% тела. Об этом на своей странице в Instagram сообщила волонтерка Злата Некрасова.

Читай также: В Винницкой области мужчина сжег свою возлюбленную

Предварительно известно, что девушка 1994 года рождения с ожогами верхней части тела поступила в 5-ю больницу. Парень во сне облил ее кипятком. Ожоги глубокие. Волонтерка сообщила, что девушка - сирота, помочь ей некому.

Читай также: В Одесской области мужчина пытался заживо сжечь пенсионерку

Врачи говорят, что для восстановления кожи предстоит сделать операции, но средств на оперативное вмешательство у потерпевшей нет. Поэтому нужна материальная помощь.

К слову, мотивы поступка злоумышленника пока неизвестны.

Напомним, в Запорожье облили бензином и подожгли женщину. В сети комментируют ужасную трагедию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.