Порошенко рассказал, как они с Меркель лично писали Минские соглашения

Экс-президент заверил, что многое сделал сам потому, что это некому было перепоручить.

Порошенко заверил, что он не жадный, но деньгами не бросается Facebook Петра Порошенко

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Экс-президент Петр Порошенко заявил, что он вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель писал текст Минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью УП.

“Это имидж, который пытаются создать. Я на жадность пытаюсь ответить следующим. Вы представляете, что я потратил 2 млрд грн собственных денег на армию?“, - говорит Порошенко.

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Комментируя вопрос от “микроменеджменте“ от Порошенко, он заявил: “Давайте шаг за шагом. Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный... Я не раздаю денег, потому что каждая копейка досталась мне тяжелой работой“.

“Я ни у кого не привлекаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам“, - заверил при этом он. “Спросите Силы воздушной обороны, которые я обустроил вместе с моими партнерами по “Рошен“. Спросите 3-й или 8-й полк спецназа, спросите про антиснайперские комплексы“, - отметил Порошенко.

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А как только у них появились антиснайперские комплексы, намного уменьшилось количество российских снайперов, подчеркнул политик. “Сейчас, конечно, я меньше даю армии, потому что армия обеспечена. Но благотворительные программы не заканчиваются“, - заверил он.



“А микроменеджмент? Возьмите вопрос Томоса. Кому ты это поручишь? О каком микроменеджменте идет речь, когда ни Епифания, ни Филарета, никого не принимают и переговоры не ведут?“, - пояснил он.

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“Кому из своих помощников ты поручишь, если решение принимает исключительно Синод? Кому, если за тобой стоит собрать всех иерархов? Возможно, против их интересов, чтобы было подписано обращение“, - отметил экс-президент.



“Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали. Такие слова, вот есть микроменеджмент... В чем? Если говорить о какой-то своей принципиальной позиции, то не ошибается тот, кто ничего не делает“, - подчеркнул Порошенко.

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“Я много сделал, возможно, много ошибался. Но я искренне стремился, хочу и буду стремиться к успеху моего государства. То, что это стало моим первым приоритетом за последние пять лет, это главное изменение, которое произошло. Украина и семья“, - отметил он.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко назвал назначение Гладковского в СНБо своей ошибкой.

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