На берег вынесло огромное количество мертвых медуз, такого никогда раньше не было.

Среди причин такой аномалии могут быть также вредные выбросы и глобальное потепление

Аномалия с медузами: В Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа

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Аномалия с медузами: В Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа

В Азовском море массово вымерли медузы-корнерот, которые последнее время регулярно атаковали отдыхающих.

Об этом в Facebook cообщила юрист Богдана Чернявская, опубликовав подтверждающие фото и видео с отдыха вблизи Геническа Херсонской области.

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"Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние", – написала она.

На фото видно, что на берег вынесло огромное количество мертвых медуз. По словам Чернявской, из-за этого пляж был закрыт и отдыхающим запретили купаться из-за опасности для здоровья.

Как сообщалось 26 июля, на курорте в Кирилловке наблюдается нашествие медуз.