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Аномалия с медузами: В Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа

Комментариев: 9
На берег вынесло огромное количество мертвых медуз, такого никогда раньше не было.
Аномалия с медузами: В Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа
© facebook.com/bogdana.mail
Фото 1/4
  • Среди причин такой аномалии могут быть также вредные выбросы и глобальное потепление
  • Среди причин такой аномалии могут быть также вредные выбросы и глобальное потепление
  • Среди причин такой аномалии могут быть также вредные выбросы и глобальное потепление
  • Среди причин такой аномалии могут быть также вредные выбросы и глобальное потепление
Аномалия с медузами: В Азовском море из-за Крымского моста произошла природная катастрофа
Среди причин такой аномалии могут быть также вредные выбросы и глобальное потепление
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В Азовском море массово вымерли медузы-корнерот, которые последнее время регулярно атаковали отдыхающих.

Об этом в Facebook cообщила юрист Богдана Чернявская, опубликовав подтверждающие фото и видео с отдыха вблизи Геническа Херсонской области.

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"Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние", – написала она.

На фото видно, что на берег вынесло огромное количество мертвых медуз. По словам Чернявской, из-за этого пляж был закрыт и отдыхающим запретили купаться из-за опасности для здоровья.

Как сообщалось 26 июля, на курорте в Кирилловке наблюдается нашествие медуз.

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Теги: медузы, море, Азовское море, Крымский мост, экология
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Комментариев (9)
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BROKER666    01.08.2019, 13:12
Оценка:  -1
BROKER666
брррр... какая мерзость...
ВАТА_FUCK    01.08.2019, 13:05
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Азовское море постепенно превращается в болото! Зато Крымль с "мостом".
Nikolas_Adver    01.08.2019, 13:08
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
украина давно превратилась в болото, зато бендеровцы "на коне".... пока....
Nikolas_Adver    01.08.2019, 12:59
Оценка:  -3
Nikolas_Adver
Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление

продолжим список, как и у автора, от фонаря приписав любую лабуду: магнитные бури, таяние ледника в гренландии, выбросы метана всеми живыми существами земли (пердежь), ну и т.д.....
Коляка    01.08.2019, 12:57
Оценка:  -1
Коляка
Что за бред? Там массовое нашествие медуз, не более того.... что за дебилы такие статьи пишут?
VSHIVANKA    01.08.2019, 12:54
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ИЗ-ЗА КРЫМСКОГО МОСТА.......)))
ХОХЛЯДИ , КАК ЖЕ ВЫ СМЕШНЫ И УБОГИ В СВОЕЙ ТУПОСТИ И БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ....))))
ВосставшийИзБана    01.08.2019, 13:02
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Есть такое понятие как пути миграции. Если этот путь перекрыть происходят как раз такие явления. При СССР в тундре ложили трубопровод. Он перекрыл пути миграции оленей. Произошел массовый мор этих животных. Вот так и тут. Мост нарушил пути миграции.
ВосставшийИзБана    01.08.2019, 12:49
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"массово вымерли"

Кто сочиняет такие перлы? Неужели Кличко подрабатывает автором на бм?
ВАТА_FUCK    01.08.2019, 13:02
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Скорей в ОПе, там такие "специалисты" все...
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