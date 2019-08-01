Отец Гадзюк: Думаю, что и Луценко, и Порошенко, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю

По словам Виктора Гандзюка, "он советовал Порошенко убрать из политической арены Мангера, Рищука и Гордеева".

Отец погибшей активистки Виктор Гандзюк рассказал о расследовании гибели Екатерины, о не понесших наказание заказчиках и встрече с Владимиром Зеленским. По словам Виктора, предыдущие власти знали фамилии заказчиков.

Об этом Гандзюк сообщил в интервью Громадському.

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“Заказчиков трое: Мангер, Рищук и Гордеев. Мангер был членом партии “Батькивщины“, а Рищук и Гордеев - “Блока Петра Порошенко“. Наверняка они были ответственными за проведение предвыборной кампании в Херсонской области. Я разговаривал с Порошенко и говорил ему, что люди, которые подозреваются в таких серьезных вещах, должны уйти с политической арены. Я ему говорил, что если эти люди уйдут - это добавит ему баллов. Но он не послушал меня. Я думаю, что и Луценко, и президент, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю Гандзюк“, - заявил отец Гандзюк.

О встрече с Владимиром Зеленским

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“Да, я написал пост, он мне ответил и через несколько дней мы встретились в Администрации президента. Встреча была обнадеживающая, и мне казалось, что президенту хватит политической воли, чтобы довести дело до конца. А меньше чем через месяц дело останавливается. Как можно довести до конца то, что не расследуется?“ – отметил Виктор Гандзюк.

О слежке

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“За мной следили. Обычно это было на кладбище. Я приезжал к Кате, и появлялась машина. Когда я ехал с кладбища, она сопровождала меня, делая различные реверансы. Заставляла плестись со скоростью 15 километров в час. Или ехала за мной. Я разгонялся до 90 км/ч, - она тоже. Сбрасывал до 20 км/ч - она тоже сбрасывала. Это продолжалось до тех пор, пока мы не обратились с заявлением в следственное управление СБУ“, - рассказал он.

Напомним, на прошлой неделе, после новостей об остановке следствия по Мангеру, активисты обратились к президенту с просьбой повлиять на действия Генпрокуратуры.

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