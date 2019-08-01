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У Кличко ничего не знают о союзе с Ляшко

Комментариев: 2
У Кличко ответили на заявление Ляшко.
У Кличко ответили на заявление Ляшко
У Кличко ответили на заявление Ляшко
facebook.com/Vitaliy.Klychko

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко публично заявил, что объединяет силы со столичным мэром Виталием Кличко против “зеленой чумы”. Между тем, у Кличко ничего не знают об этом союзе. Об этом передает LIGA.net.

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Пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева заявила, что они ничего не знают о договоренности между мэром Киева и Ляшко. О так называемом союзе у Кличко узнали из соцсетей.

Мы узнали об этом из Facebook. Мы не понимаем, о каком именно объединении идет речь. Возможно, Олег Валерьевич таким образом хотел выразить поддержку местному самоуправлению, - ответила Зиновьева.

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Напомним, Ляшко объявил о союзе с Кличко против “зеленой чумы”. Скандальный Ляшко записал новое видео. 

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Теги: Кличко, Зиновьева, объединение, Ляшко
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    01.08.2019, 13:05
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Кличко: - "Без меня, меня женили!"
WTF2wtf    01.08.2019, 13:03
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ляшко тупо везде в пролете ... ))))
Того и истерит
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