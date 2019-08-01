Хомчак считает, что боевики пока не нарушили "хлебное перемирие"
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Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск с 00:01 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей. Об этом заявил начальники Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передает “Интерфакс-Украина“.
Политические спекуляции на этой теме неуместны и только вредят выполнению задач подразделениями Объединенных сил, подчеркнул он.
“Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет“, - отметил он.
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“Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов“, - говорит Хомчак.
При этом он подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.
Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский поручил Генштабу усилить актичность ВСУ.
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