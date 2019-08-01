В Могилянке во время ремонта нашли любовную записку, которой 200 лет

Ремонтники нашли уникальный экспонат для музея Могилянки.

Записке около 200 лет facebook.com/profile.php?id=100006316353848

В ходе ремонтных работ в старом корпусе Киево-Могилянской академии была найдена любовная записка, которой около 200 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Мелешевич.

Читай также: В Днепропетровской области на аукцион выставили памятник Ленину

По всей видимости, на кусочке бумаги от руки написан фрагмент известной на то время оперы “Дева Дуная”.

Мелешевич сообщил, что в неожиданных локациях здания часто находят много интересных вещей 18-19 веков, которые потом становятся экспонатами музея Могилянки. Например, в прошлом году нашли револьвер.

Он также опубликовал фото находки и попросил помощи в расшифровке. Судя по всему, на бумаге написано:

Приди в чертог ко мне златой, приди, о князь ты мой драгой! Там всё приятство соберешь, невесту милую найдёшь. Познай, сколь я тебя люблю и нежным чувствием горю Хоть ищут все любви моей, Но тщетен будет труд их сей Я страсть их буду презирать, И только лишь к тебе пылать, Хочу твоею только быть И одного тебя любить.

Читай также: На горе под Львовом нашли 5000-летнюю амфору Трипольской культуры - фото

Это фрагмент известной оперы “Дева Дуная” Фердинанда Кауера, которую впервые в Российской империи показали в 1803 году.

Кроме того, в стенах Могилянки нашли другую любовную записку другим почерком, которая ставит точку в отношениях.

Священнический чин монаший (...) принят (?) церковный дапаможет (?) Господь Бог воцарствии (?) своем (...), - написано в записке.

В ходе ремонта нашли еще одну записку facebook.com/profile.php?id=100006316353848

Мелешевич предположил, что после расставания со второй половиной один из партнеров ушел в монастырь.

Напомним, в киевском ВУЗе нашли шпаргалку-рекордсменку. Студент подготовил шпаргалку длинной практически 2 м.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.