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В Могилянке во время ремонта нашли любовную записку, которой 200 лет

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Ремонтники нашли уникальный экспонат для музея Могилянки.
Записке около 200 лет
Записке около 200 лет
facebook.com/profile.php?id=100006316353848

В ходе ремонтных работ в старом корпусе Киево-Могилянской академии была найдена любовная записка, которой около 200 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Мелешевич.

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По всей видимости, на кусочке бумаги от руки написан фрагмент известной на то время оперы “Дева Дуная”.

Мелешевич сообщил, что в неожиданных локациях здания часто находят много интересных вещей 18-19 веков, которые потом становятся экспонатами музея Могилянки. Например, в прошлом году нашли револьвер.

Он также опубликовал фото находки и попросил помощи в расшифровке. Судя по всему, на бумаге написано:

Приди в чертог ко мне златой,

приди, о князь ты мой драгой!

Там всё приятство соберешь,

невесту милую найдёшь.

Познай, сколь я тебя люблю

и нежным чувствием горю

Хоть ищут все любви моей,

Но тщетен будет труд их сей

Я страсть их буду презирать,

И только лишь к тебе пылать,

Хочу твоею только быть

И одного тебя любить.

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Это фрагмент известной оперы “Дева Дуная” Фердинанда Кауера, которую впервые в Российской империи показали в 1803 году.

Кроме того, в стенах Могилянки нашли другую любовную записку другим почерком, которая ставит точку в отношениях. 

Священнический чин монаший (...) принят (?) церковный дапаможет (?) Господь Бог воцарствии (?) своем (...), - написано в записке.

В ходе ремонта нашли еще одну записку
В ходе ремонта нашли еще одну записку
facebook.com/profile.php?id=100006316353848

Мелешевич предположил, что после расставания со второй половиной один из партнеров ушел в монастырь.

Напомним, в киевском ВУЗе нашли шпаргалку-рекордсменку. Студент подготовил шпаргалку длинной практически 2 м.

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Теги: Могилянка, записка, артефакт, любовь
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    01.08.2019, 13:27
Оценка:  0
Колишній-східняк
стишки довольно примитивные и похотливые...
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