В Могилянке во время ремонта нашли любовную записку, которой 200 лет
В ходе ремонтных работ в старом корпусе Киево-Могилянской академии была найдена любовная записка, которой около 200 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Мелешевич.
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По всей видимости, на кусочке бумаги от руки написан фрагмент известной на то время оперы “Дева Дуная”.
Мелешевич сообщил, что в неожиданных локациях здания часто находят много интересных вещей 18-19 веков, которые потом становятся экспонатами музея Могилянки. Например, в прошлом году нашли револьвер.
Он также опубликовал фото находки и попросил помощи в расшифровке. Судя по всему, на бумаге написано:
Приди в чертог ко мне златой,
приди, о князь ты мой драгой!
Там всё приятство соберешь,
невесту милую найдёшь.
Познай, сколь я тебя люблю
и нежным чувствием горю
Хоть ищут все любви моей,
Но тщетен будет труд их сей
Я страсть их буду презирать,
И только лишь к тебе пылать,
Хочу твоею только быть
И одного тебя любить.
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Это фрагмент известной оперы “Дева Дуная” Фердинанда Кауера, которую впервые в Российской империи показали в 1803 году.
Кроме того, в стенах Могилянки нашли другую любовную записку другим почерком, которая ставит точку в отношениях.
Священнический чин монаший (...) принят (?) церковный дапаможет (?) Господь Бог воцарствии (?) своем (...), - написано в записке.
Мелешевич предположил, что после расставания со второй половиной один из партнеров ушел в монастырь.
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