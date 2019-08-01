"Буду каяться, но не перед журналистами и хочу быть живым": Что еще заявил Порошенко

Также Порошенко заявил, что " очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом".

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о своих главных ошибках и победах на посту главы государства. А также предположил свое место в учебнике истории и сказал, как и кем видит себя через 10 лет.

Об этом Порошенко рассказал в интервью Украинской Правде.

Читай также: Порошенко рассказал, как они с Меркель лично писали Минские соглашения

Среди основных ошибок Порошенко выделил неудачные кадровые и коммуникационные решения. При этом свой антирейтинг экс-президент объяснил непопулярными реформами.

“Я человек, который эти пять лет не боролся за рейтинги. Говорят, что политик борется за рейтинг, а государственный деятель борется за то, чтобы изменить государство. Я отношу себя к государственным деятелям“ – отметил Порошенко.

Вы пытаетесь "прицепить" мне комплекс вины. Если вам для интервью очень нужно, чтобы Порошенко что-нибудь нашел и сказал, что виноват, то, Севгиль, я виноват - Порошенко

По мнению экс-президента, Украина не была готова к информационной войне с РФ.

Читай также: Порошенко назвал назначение Гладковского ошибкой

“У нас не было механизма, мы были не готовы к тому, что Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии. Я виноват. Ибо на мне лежал вопрос безопасности“ – заявил Порошенко.

Петр Порошенко через 10 лет. Каким вы себя видите?

Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы о завершении своей каденции депутата Европейского парламента - Порошенко

Победы по мнению Порошенко

Читай также: Гройсман о Порошенко: У него уже все позади

Основной победой экс-президент назвал борьбу с коррупцией, а именно схемы при возмещении НДС, НАК Нафтогаз, реформированную банковскую систему, Волонтерский десант, упраздненные милицию и ГАИ.

“Одним из источников коррупции был НАК Нафтогаз. Сейчас он честный. Я горжусь, что мы не просто обеспечили энергонезависимость нашего государства, мы выгнали всех коррупционеров с НАК Нафтогаз – отметил Порошенко.

Я стал сильнее, опытнее, мудрее, по крайней мере на то претендую. Я очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом. Но для мужчины это не страшно - Порошенко

Читай также: Труба заявил, что Порошенко “упорно отрицает реальность“

Вопрос о своем месте в учебнике истории Украины Петр Порошенко прокомментировал так: “Я абсолютно спокойно и честно смотрю в глаза о месте в истории Петра Порошенко. Поговорим об этом, когда придет время“.

Слушайте, кто виноват, кто не виноват, дают свою оценку народ и история. Я предполагаю, что нам рановато говорить об этом. Если мы должны говорить о раскаянии, то я точно буду каяться. Но журналистам - Порошенко

Напомним, ранее стало известно, когда Петра Порошенко допросят во второй раз.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.