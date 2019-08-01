Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Закарпатье разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов

Комментариев: 1
Подозреваемого задержали после сбыта оружия и боеприпасов.
На Закарпатье разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов
© facebook.com/lysenko.andrii
Фото 1/3
  • Задокументированы факты сбыта жителем Закарпатской области оружия и боеприпасов
  • Задокументированы факты сбыта жителем Закарпатской области оружия и боеприпасов
  • Задокументированы факты сбыта жителем Закарпатской области оружия и боеприпасов
На Закарпатье разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов
Задокументированы факты сбыта жителем Закарпатской области оружия и боеприпасов
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Военная прокуратура перекрыла канал сбыта огнестрельного оружия и боевых припасов на Закарпатье.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Читай также: Двое военных в Одессе попались на продаже 15 гранат Ф-1

"Военной прокуратурой Ужгородского гарнизона совместно со следователями Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и сотрудниками Управления СБУ в Закарпатской области, в рамках контроля за совершением преступления по ч. 1 ст. 263 УК Украины задокументированы факты сбыта жителем Закарпатской области огнестрельного оружия и боевых припасов", - говорится в сообщении.

Злоумышленник за денежное вознаграждение на общую сумму 32 тыс грн незаконно сбыл пистолет-пулемет системы "Судаева" с боевыми патронами к нему калибра 7,62 мм в количестве 25 шт и пистолет-револьвер "Лефоше.

31 июля 2019 года подозреваемого задержали после сбыта оружия и боеприпасов, а огнестрельное оружие с патронами изъяли в ходе проведения следственных действий.

Читай также: Около автодороги в Донецкой области нашли тайник с боеприпасами

Во время обыска квартиры задержанного изъяты деньги в сумме 32 000 грн, которые он получил от реализации оружия и боеприпасов, пистолеты разного маркировки и разного калибра в количестве 16 штук, винтовки разного маркировки и калибра (шесть штук), в том числе с прицелом, оптические прицелы с различной маркировкой, устройства для отливки пуль, магазины к пистолетам (пять штук), большое количество патронов к указанной оружия (1200 штук), капсулы для зажигания (565 штук).

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 31 июля, в Луганской области нашли большой тайник “ЛНР“ с оружием.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: оружие, боеприпасы, Закарпатье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Nikolas_Adver    01.08.2019, 14:01
Оценка:  0
Nikolas_Adver
ППС времен ВОВ и револьвер середины 19 в.... выкупил у всушников из ато?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь