На Закарпатье разоблачили канал сбыта оружия и боеприпасов

Подозреваемого задержали после сбыта оружия и боеприпасов.

Военная прокуратура перекрыла канал сбыта огнестрельного оружия и боевых припасов на Закарпатье.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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"Военной прокуратурой Ужгородского гарнизона совместно со следователями Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и сотрудниками Управления СБУ в Закарпатской области, в рамках контроля за совершением преступления по ч. 1 ст. 263 УК Украины задокументированы факты сбыта жителем Закарпатской области огнестрельного оружия и боевых припасов", - говорится в сообщении.

Злоумышленник за денежное вознаграждение на общую сумму 32 тыс грн незаконно сбыл пистолет-пулемет системы "Судаева" с боевыми патронами к нему калибра 7,62 мм в количестве 25 шт и пистолет-револьвер "Лефоше.

31 июля 2019 года подозреваемого задержали после сбыта оружия и боеприпасов, а огнестрельное оружие с патронами изъяли в ходе проведения следственных действий.

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Во время обыска квартиры задержанного изъяты деньги в сумме 32 000 грн, которые он получил от реализации оружия и боеприпасов, пистолеты разного маркировки и разного калибра в количестве 16 штук, винтовки разного маркировки и калибра (шесть штук), в том числе с прицелом, оптические прицелы с различной маркировкой, устройства для отливки пуль, магазины к пистолетам (пять штук), большое количество патронов к указанной оружия (1200 штук), капсулы для зажигания (565 штук).

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось 31 июля, в Луганской области нашли большой тайник “ЛНР“ с оружием.

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