Детективы НАБУ обыскивают "Украэрорух"
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Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в главном офисе ГП “Украэрорух“ в рамках дела по размещению 400 млн грн компании в “Платинум Банке“, обанкротившемся в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании, передает Лига.
Обыски проходят на основании постановления Соломенского районного суда Киева в рамках уголовного производства по статье 364 Уголовного Кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
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По словам руководителя “Украэроруха“ Александра Доценко, компания полностью сотрудничает с детективами НАБУ и заинтересована в возвращении утраченных денег в “Платинум Банке“.
Следственные действия по данному делу проводятся с января 2017 года. Деньги “Украэроруха“ были размещены в “Платинум Банке“, когда госкомпанией руководил Дмитрий Бабейчук.
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Напомним, ранее НАБУ обнародовало опровержения слов адвоката об обысках в ОАСК.
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