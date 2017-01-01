Детективы НАБУ обыскивают "Украэрорух"

Обыски проходят на основании постановления Соломенского райсуда Киева в рамках уголовного производства по статье 364 УК.

НАБУ нагрянуло с обысками в еще одну госкомпанию Facebook НАБУ

Читай также: Луценко пригрозил Горбатюку за подозрения судьям Окружного админсуда

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в главном офисе ГП “Украэрорух“ в рамках дела по размещению 400 млн грн компании в “Платинум Банке“, обанкротившемся в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании, передает Лига.

Обыски проходят на основании постановления Соломенского районного суда Киева в рамках уголовного производства по статье 364 Уголовного Кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Читай также: Глава Окружного админсуда о записях НАБУ: Все ложь

По словам руководителя “Украэроруха“ Александра Доценко, компания полностью сотрудничает с детективами НАБУ и заинтересована в возвращении утраченных денег в “Платинум Банке“.

Следственные действия по данному делу проводятся с января 2017 года. Деньги “Украэроруха“ были размещены в “Платинум Банке“, когда госкомпанией руководил Дмитрий Бабейчук.

Читай также: В Окружном админсуде Киева рассказали об обысках

Напомним, ранее НАБУ обнародовало опровержения слов адвоката об обысках в ОАСК.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.