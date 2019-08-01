Спикер президента заблокировала в Twitter канадского политэксперта

Пользователи сети комментируют, что подобные методы работы Офиса Президента раскрывают всю его суть.

Спикер президента Украины Юлия Мендель заблокировала в Twitter канадского политического эксперта, аналитика правительства провинции Онтарио Ариану Гиц.

Об этом эксперт сообщила на своей странице в Facebook.

“Я заблокирована за то, что критиковала Зеленского, его связи с олигархами и Януковичем, а также за его политический выбор, который навредит Украине“, - написала она.

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“Так работают в Офисе Президента. Блокируют экспертов за критику Владимира Зеленского (ну а за что же еще? Сложно представить, что в Арианы и Юлии оказались похожи платья и это стало поводом для обиды, хотя все может быть). Что дальше? Добавлять журналистов в “черный список“ на телефоне? Зеленский начнет удалять из друзей и подписчиков. Ну блин!“, - отметил в соцсети один из комментаторов.

“Прессекретарь, не находит ничего лучшего, как банить журналистов, потому что ей не нравятся определенные мысли или вопросы, расписывается в своей профессиональной непригодности. Ничего нового мы о г. Мендель, конечно, не узнали. Как и о демократичности “новой команды“ в целом“, - также отмечают пользователи сети.

Как сообщалось 4 июля, ГПУ просит Офис президента объяснить Юлии Мендель, кто обстреливает гражданские объекты на Донбассе.