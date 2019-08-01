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Харьковчанин зарезал друга из-за ревности к любовнице

Комментариев: 2
Поножовщина произошла во время совместного распития спиртных напитков. После нападения мужчина сам вызвал своей жертве "скорую".
Нападение произошло во время застолья в частном доме
Нападение произошло во время застолья в частном доме
hk.npu.gov.ua

В Харькове мужчина приревновал товарища к любовнице и несколько раз пырнул его кухонным ножом, после чего сам вызвал "скорую". Об этом в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

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О произошедшем полицейским сообщили медики "скорой". Из дома по улице Михаила Петренко они госпитализировали 44-летнего мужчину с проникающими ножевыми ранениями.

Подозреваемый
Подозреваемый
hk.npu.gov.ua

По подозрению в нападении полиция задержала 36-летнего харьковчанина.

Правоохранители установили, что подозреваемый выпивал вместе со своей любовницей и знакомыми. Потом хозяин дома приревновал женщину к товарищу и несколько раз ударил его кухонным ножом в грудную клетку, предплечье и плечо. Осознав, что он сделал, мужчина сам вызвал медиков.

Орудие убийства
Орудие убийства
hk.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Тернополе парень убил любовника матери и снял процесс на видео. Мужчины ссорились. После этого парень зарезал своего оппонента. 

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Теги: Харьков, ревность, нападение, нож
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Комментариев (2)
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Кайдаш    01.08.2019, 14:42
Оценка:  -1
Кайдаш
Этим режиком только мышонка можно зарезать...
Кайдаш    01.08.2019, 14:41
Оценка:  -1
Кайдаш
"Если друг оказался вдруг..." (с)
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