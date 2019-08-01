Харьковчанин зарезал друга из-за ревности к любовнице

Поножовщина произошла во время совместного распития спиртных напитков. После нападения мужчина сам вызвал своей жертве "скорую".

Нападение произошло во время застолья в частном доме hk.npu.gov.ua

В Харькове мужчина приревновал товарища к любовнице и несколько раз пырнул его кухонным ножом, после чего сам вызвал "скорую". Об этом в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

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О произошедшем полицейским сообщили медики "скорой". Из дома по улице Михаила Петренко они госпитализировали 44-летнего мужчину с проникающими ножевыми ранениями.

Подозреваемый hk.npu.gov.ua

По подозрению в нападении полиция задержала 36-летнего харьковчанина.

Правоохранители установили, что подозреваемый выпивал вместе со своей любовницей и знакомыми. Потом хозяин дома приревновал женщину к товарищу и несколько раз ударил его кухонным ножом в грудную клетку, предплечье и плечо. Осознав, что он сделал, мужчина сам вызвал медиков.

Орудие убийства hk.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Тернополе парень убил любовника матери и снял процесс на видео. Мужчины ссорились. После этого парень зарезал своего оппонента.