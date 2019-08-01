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Под Житомиром разгромили кладбище: осквернены могилы воинов АТО

Комментариев: 10
Полиция расследует дело по факту вандализма.
Вандалов ищут
Вандалов ищут
novograd.city

В ночь с 31 июля на 1 августа в городе Новоград-Волынский неизвестные вандалы поглумились над 15 могилами. Было уничтожено несколько памятников воинам АТО. Об этом сообщает местное издание Новоград сити.

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Вандалы повредили памятники на могилах участников АТО Дмитрия Герасимчука, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского. 

Кроме того, вандалы затронули могилы других усопших. В общем повреждено около 15 памятников. На данный момент полиция проверяет кладбище на предмет других случаев вандализма. 

Разрушены памятники АТОшникам
Разрушены памятники АТОшникам
novograd.city

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К слову, большинство памятников не подлежат реконструкции. На данный момент вандалов ищут сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Харькове осквернили памятник воинам УПА. Памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА неизвестные залили красной краской.

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Теги: вандалы, воины АТО, могилы, кладбище
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Комментариев (10)
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Woodbrother    01.08.2019, 14:50
Оценка:  -2
Woodbrother
В таких местах надо делать засады, ловить рассейских туристов и руки /ноги им выламывать.
iseamaster    01.08.2019, 14:35
Оценка:  -2
iseamaster
Смертную казнь можно вводить лишь тогда, если будет введена статья, по которой, если со временем выяснится что судья ошибся и казнили невиновного, то судья подпадает под статью - непредумышленное убийство. От 7 до 15 лет.
Антибес    01.08.2019, 14:32
Оценка:  -9
Антибес
Не осквернены вандалами,а облагорожены активистами.Народ благодарит своих"защитников"и" ;героев"как может и это его право.
iseamaster    01.08.2019, 14:37
Оценка:  +1
iseamaster
Чушь собачья. У Православных о покойниках или хорошо или ничего. Осквернять и разрушать могилы недопустимо.
iseamaster    01.08.2019, 14:41
Оценка:  -7
iseamaster
Я бы атошников и вообще бойцов вооруженных сил майдана воинами бы не называл. Они пошли карать на Донбасс, а не с хлебом солью. Могилы их трогать не следует, они уже отправились на Суд Божий...
WTF2wtf    01.08.2019, 14:47
Оценка:  +2
WTF2wtf
Колорад=BitcoinCash=Eyyafyall ayekyul=iseamaster=Cowboychik =Туземун и т.д.,
для путиснкого бота только их иностранным оккупантам все позволено на оккупированной части Украины ...
Ты наверное и российских солдат и ментов проклинаешь, уничтожавших города и села во время ваших зачисток в Чечне?
WTF2wtf    01.08.2019, 14:48
Оценка:  +2
WTF2wtf
Только войну на Донбасс принесли российские оккупанты ... тупо ради захваченного россиянами Крыма путинские оккупанты поимели и опустили Донбасс ((((
Хитрый-Лис    01.08.2019, 14:29
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
После поимки ликвидировать.........
iseamaster    01.08.2019, 14:26
Оценка:  +2
iseamaster
Грех это большой руйнувать могилы. Господь накажет нечестивцев...
Кайдаш    01.08.2019, 14:22
Оценка:  +5
Кайдаш
Местные нарки расумаривались..
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