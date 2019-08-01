Под Житомиром разгромили кладбище: осквернены могилы воинов АТО
В ночь с 31 июля на 1 августа в городе Новоград-Волынский неизвестные вандалы поглумились над 15 могилами. Было уничтожено несколько памятников воинам АТО. Об этом сообщает местное издание Новоград сити.
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Вандалы повредили памятники на могилах участников АТО Дмитрия Герасимчука, Антона Милько, Юрия Глухова, Василия Карпенко и Николая Лисовского.
Кроме того, вандалы затронули могилы других усопших. В общем повреждено около 15 памятников. На данный момент полиция проверяет кладбище на предмет других случаев вандализма.
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К слову, большинство памятников не подлежат реконструкции. На данный момент вандалов ищут сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в Харькове осквернили памятник воинам УПА. Памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА неизвестные залили красной краской.
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для путиснкого бота только их иностранным оккупантам все позволено на оккупированной части Украины ...
Ты наверное и российских солдат и ментов проклинаешь, уничтожавших города и села во время ваших зачисток в Чечне?