“Спасибо за 4 ярких года”: посол Британии трогательно попрощалась с Украиной

Посол Великобритании записала видео по случаю окончания работы в Украине.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф записала трогательное видеообращение к украинцам по случаю окончания своей дипломатической миссии.

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Видеообращение Джудит Гоф опубликовано на странице британского посольства в Twitter.

Посол на видео говорит на украинском языке, а также выбрала для себя вышиванку. Она поблагодарила Украину за 4 ярких года. Гоф вспомнила тесное сотрудничество между странами во время создания Антикоррупционного суда и НАБУ и многие другие моменты своей дипломатической миссии.

Украина остается важной для Британии: в течение последних четырех лет произошло более 40 визитов британских министров и чиновников к Украину. В частности, три визита министров обороны и два визита министра иностранных дел, которым на тот момент был Борис Джонсон, вновь премьер-министр Великобритании, - отметила посол.

Гоф также добавила, что будет продолжать изучать украинский язык и любить Украину.

Киев и Украина уже заняли важное место в моем сердце и в сердцах членов моей семьи, - добавила она.

"Дякую усім"🙂

Днями посол @JudithGoughFCO закінчує свою 4-річну дипломатичну місію в Україні та підбиває підсумки роботи та життя у країні. Що вдалося зробити, чим пишається, що запам'яталося, дивіться у відео 🎞️

Повне звернення: https://t.co/LiGRx8MobB pic.twitter.com/YEIt63JLZo — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) 1 серпня 2019 р.

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Напомним, Великобритания сменила посла в Украине. Дипломат Мелинда Симмонс сменит нынешнего посла Великобритании в Украине Джудит Гоф этим летом.

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