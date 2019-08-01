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“Спасибо за 4 ярких года”: посол Британии трогательно попрощалась с Украиной

Комментариев: 1
Посол Великобритании записала видео по случаю окончания работы в Украине.
Гоф записала трогательное видео
Гоф записала трогательное видео
скриншот видео

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф записала трогательное видеообращение к украинцам по случаю окончания своей дипломатической миссии. 

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Видеообращение Джудит Гоф опубликовано на странице британского посольства в Twitter.

Посол на видео говорит на украинском языке, а также выбрала для себя вышиванку. Она поблагодарила Украину за 4 ярких года. Гоф вспомнила тесное сотрудничество между странами во время создания Антикоррупционного суда и НАБУ и многие другие моменты своей дипломатической миссии.

Украина остается важной для Британии: в течение последних четырех лет произошло более 40 визитов британских министров и чиновников к Украину. В частности, три визита министров обороны и два визита министра иностранных дел, которым на тот момент был Борис Джонсон, вновь премьер-министр Великобритании, - отметила посол.

Гоф также добавила, что будет продолжать изучать украинский язык и любить Украину.

Киев и Украина уже заняли важное место в моем сердце и в сердцах членов моей семьи, - добавила она.

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Напомним, Великобритания сменила посла в Украине. Дипломат Мелинда Симмонс сменит нынешнего посла Великобритании в Украине Джудит Гоф этим летом.

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Теги: дипломат, посол, видео, Британия, Джудит Гоф
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Комментариев (1)
Сливной_Бачок    01.08.2019, 15:33
Оценка:  -1
Сливной_Бачок
Аваков и Азиров, учитесь. Вам до такого уровня украинского, как пешком до Луны.
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