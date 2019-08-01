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Порошенко рассказал, как Медведчук при нем "голову не мог поднять"

Комментариев: 5
Президент считает, что влияние кума российского президента Путина увеличилось уже после прихода Зеленского.
Порошенко заверил, что держал Медведчука под контролем
Порошенко заверил, что держал Медведчука под контролем
Facebook Петра Порошенко

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Экс-президент Петр Порошенко заявил, что когда он занимал пост главы государства, Виктор Медведчук не имел такого влияния, как сейчас. Об этом он рассказал в интервью УП.

Комментируя тот факт, что Медведчук стал одним из самых мощных игроков во внутренней политике, а сейчас уже имеет представительство в 13% в Раде, Порошенко подчеркнул: “Браво, только при Порошенко он этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался“. 

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“При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы“, - уверяет политик. На вопрос, почему он не мог противодействовать Медведчуку, экс-президент ответил: “А почему я не мог противодействовать? Медведчук при мне голову не мог поднять“.

Также он прокомментировал тот факт, что ни Юрий Бойко, ни Виктор Медведчу не были арестованы за поездки в Москву: “Хорошая идея, фантастическая. Только президент не арестовывает“.

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Порошенко добавил, что этим занимается и не СБУ: “У нас арестовывает не СБУ, а суд. И это особенно демократического государства. Если вы считаете, что функция президента - арестовывать, и это оправдывается или объясняется запросом общества, то это не запрос на справедливость. Это запрос на месть“.

Он сообщил, что в последний раз виделся с Медведчуком восемь месяцев назад перед его поездкой на заседание Трехсторонней контактной группы.

“Предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленные, а также передача предложений украинской стороны Путину“, - отметил он.

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“Потому что у меня телефонных переговоров с Путиным за последнее время не было, и единственное, что ему могли передавать, вот это. Других предметов у нас не было“, - добавил Порошенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко рассказал, как лично с Меркель писал текст Минских соглашений.

 

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Теги: Порошенко, Медведчук, Путин, СМИ, влияние, Зеленский
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Комментариев (5)
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leonid21    01.08.2019, 16:29
Оценка:  +3
leonid21
Ахаха Петюна отсыпь травы, ты шо голова заливает. А кто ему прямой коридор для полетов на Москву дал? Ты шо попутал в чьи труханы головой нырял?
Коляка    01.08.2019, 16:26
Оценка:  +2
Коляка
А при ком Медведчук с Бойко к Медведеву ездили?)) балаболка))
Антибес    01.08.2019, 16:26
Оценка:  +1
Антибес
Педрила,ты забыл назвать ватниками всех кто не голосовал за тебя,псевдоевроинтегратор ты хepoв!Тебе,пиздуну-сказочнику,уже осенью 2014-го нормальные люди не верили.А в 2019-м все дружно сказали "остаточне прощавай",как ты и хотел!
alex-zol    01.08.2019, 16:25
Оценка:  +3
alex-zol
Ага, по ночам, в твоем офисе. ахахаха
T-REX2    01.08.2019, 16:23
Оценка:  +3
T-REX2
Пэдрыло шоколадное,Че ты несешь?горшочек,не вари.
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