В Николаеве 17-летняя девушка созналась, что ее с 9 лет развращал отец

Несколько недель назад горе-отец пытался изнасиловать ее.

В Николаеве 17-летняя девушка публично созналась в том, что ее сексуально развращал собственный отец. Впервые он сделал это, когда девушке было всего 9 лет.

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Об этом сообщают Надзвичайні новини.

Девушка рассказала, что сначала не понимала, что с ней делает отец. Потом все поняла, но матери побоялась рассказать. Несколько недель назад мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать собственную дочь. После этого она рассказала о ситуации матери.

Девушка рассказала, что отец регулярно принуждал ее к половым отношениям и даже снимал извращения на видео. Мать девушки обратилась в полицию. Копы провели обыск спустя три недели после заявления. Мужчина успел спрятать все улики. Теперь доказать его вину сложно.

Мать и дочь решили публично рассказать о ситуации. По их словам, у подозреваемого сохранились видео извращений, которые он показывает своей сожительнице.

Полиция изначально бездействовала. Если бы они провели обыск, нашли видео, а так - вообще ничего не делают. Не вызывают с нашей стороны свидетеля, который знал, - сообщила мать потерпевшей.

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В полиции ситуацию не комментируют, ссылаясь на тайну следствия и то, что потерпевшая является несовершеннолетней.

Напомним, в Сумской области мужчина изнасиловал 8-летнюю падчерицу. В начале года он несколько раз совершал действия сексуального характера в отношении девочки.

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