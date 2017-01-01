Задолженность госшахт за электричество - 15 млрд гривен

Все государственные шахты задолжали за электроэнергию.

Все 33 государственные шахты имеют задолженность за поставленную им электроэнергию на общую сумму около 15 млрд гривен.

Об этом журналисту УНН сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Все 33 государственные шахты задолжали около 15 млрд грн за поставленную им электроэнергию. Эти долги накопились в течение предыдущих лет и текущего периода", - сказал Волынец.

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По его словам, сейчас обесточена шахта "Южнодонбасская №1", но это периодически происходит относительно всех шахт: "Львовуголь", "Волыньуголь", "Торецьквугилля", "Первомайскуголь", "Лисичанскуголь", "Шахта им. М. С. Сургая" шахта "Южнодонбасская №1", ГП "Мирноградвугилля".

"Их периодически постоянно отключают", - добавил Волынец.

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