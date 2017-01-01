Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Задолженность госшахт за электричество - 15 млрд гривен

Комментариев: 0
Все государственные шахты задолжали за электроэнергию.
Глава Независимого профсоюза горняков прокомментировал ситуацию
Глава Независимого профсоюза горняков прокомментировал ситуацию
korrespondent.net

Все 33 государственные шахты имеют задолженность за поставленную им электроэнергию на общую сумму около 15 млрд гривен.

Об этом журналисту УНН сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Все 33 государственные шахты задолжали около 15 млрд грн за поставленную им электроэнергию. Эти долги накопились в течение предыдущих лет и текущего периода", - сказал Волынец.

Читай также: Задолженность за ЖКХ: В Лисичанске 13 тыс. людей остались без водоснабжения

По его словам, сейчас обесточена шахта "Южнодонбасская №1", но это периодически происходит относительно всех шахт: "Львовуголь", "Волыньуголь", "Торецьквугилля", "Первомайскуголь", "Лисичанскуголь", "Шахта им. М. С. Сургая" шахта "Южнодонбасская №1", ГП "Мирноградвугилля".

"Их периодически постоянно отключают", - добавил Волынец.

Как сообщалось 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: электричество, задолженность, шахты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь