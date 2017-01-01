Сотрудники СБУ незаконно получили 22 га леса под Киевом - СМИ

Журналистское расследование выявило, что три СБУ-шника бесплатно получили дачи в Чернечем лесу, который является заказником.

Три сотрудника Службы безопасности Украины получили 22 гектара земли в Чернечем лесу в Киевской области приблизительной стоимостью 275 миллионов гривен.

Об этом сообщает Bihus.Info в четверг, 1 августа.

Бесплатные дачи получили СБУ-шники Маликов, Фролов и Баранецкий.

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“Самое интересное, что отдали эти земли по просьбе дачного кооператива Горобина на основании недействительного договора аренды“, - поясняют журналисты.

Также сообщается, что община уже подала в суд и добилась возврата земли, однако решение суда до сих пор не выполнено и 22 га земли по-прежнему числятся собственностью сотрудников СБУ.

Как сообщалось 25 июня, также по информации СМИ, Богдан причастен к кредитным аферам на сотни миллионов.