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Зеленский уволил главу СБУ в Запорожской области Хилько

Комментариев: 3
Указ президента об увольнении Александра Хилько датирован сегодняшним днем.
Зеленский уволил очередного начальника СБУ
Зеленский уволил очередного начальника СБУ
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области Александра Хилько. Об этом говорится в указе президента.

Указ №572 на сайте главы государства датирован 1 августа. “Освободить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области“, - говорится в тексте документа.

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Надо отметить, Александр Хилько занимал эту должность с 14 февраля 2017 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил новым главой ДУСи Сергея Борзова, который раньше возглавлял две команды КВН.

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Теги: Зеленский, СБУ, Хилько, увольнение, указ
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Комментариев (3)
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Woodbrother    01.08.2019, 16:47
Оценка:  -1
Woodbrother
Какого клоуна назначат руководить СБУ в Запорожье ?
Aspid    01.08.2019, 17:00
Оценка:  0
Aspid
На этот раз, вместо предыдущего клоуна поставят руководителя.
Woodbrother    01.08.2019, 17:08
Оценка:  -1
Woodbrother
Вечерний квартал трудоустроили, мамахохотала трудоустроили, дизельшоу трудоустроили, винницких перцев трудоустраивают в настоящий момент. Государстов клоунов c печальным результатом.
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