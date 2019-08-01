Зеленский уволил главу СБУ в Запорожской области Хилько

Указ президента об увольнении Александра Хилько датирован сегодняшним днем.

Читай также: “Президент, выходи“: В Киеве обманутые вкладчики штурмуют ОП

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области Александра Хилько. Об этом говорится в указе президента.

Указ №572 на сайте главы государства датирован 1 августа. “Освободить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области“, - говорится в тексте документа.

Читай также: У Зеленского назвали сроки формирования Кабмина

Надо отметить, Александр Хилько занимал эту должность с 14 февраля 2017 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил новым главой ДУСи Сергея Борзова, который раньше возглавлял две команды КВН.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.