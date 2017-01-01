У харьковчанина в гараже изъяли 12 килограммов ртути

Бойцы ГСЧС обнаружили три емкостью с ртутью. Специалисты изъяли их для дальнейшей утилизации.

В Харькове спасатели изъяли в гаражном кооперативе 12 килограммов ртути kh.dsns.gov.ua

В Харькове 31 июля спасатели изъяли в гаражном кооперативе крупную партию ртути.

Об этом информирует пресс-служба областного управления ГСЧС.

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Вчера в 18:52 на горячую линию 101 поступило сообщение о наличии опасного вещества на улице Владислава Зубенко. На место происшествия выехала группа химиков аварийно-спасательного отряда.

Бойцы ГСЧС обнаружили три емкостью с ртутью, общий вес которой составил 12 килограммов. Специалисты изъяли их для дальнейшей утилизации. Все работы были завершены в 20:35, никто из граждан не пострадал.

Как сообщалось 29 марта, в центре Львова обнаружили около 1 кг разлитой ртути.