22 украинских научных проекта получат 750 тыс. евро от ЕС - Минобразования

Проекты будут касаться различных сфер развития страны.

Исполнителями проектов станут представители 12 вузов и три общественные организаций teleskop-by.org

В программе Европейского Союза “Эразмус+“ по направлению “Жан Моне“ победили 22 украинских проекта. Их исполнители получат финансирование на общую сумму почти 750 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Читай также: В Киеве митинговали ученые: “Запустили“ в космос вареник

“Это, в частности, будут: 15 модулей по экономическому развитию, управлению, региональной политике, уголовной политике, европейским ценностям, европейскому пространству высшего образования, социальным и экономическим вопросам мигрантов и переселенцев, защите информации и предотвращению коррупции; создание 3 кафедр; создание 1 центра совершенства; 1 проект по кибербезопасности; 2 проекта по поддержке ассоциаций“, - сообщили в пресс-службе МОН.

Исполнителями задач станут представители 12 вузов и три общественные организаций из разных регионов страны. Работу над воплощением проектов планируют начать уже в сентябре 2019 года.

Программа ЕС “Эразмус+“ поддерживает проекты сотрудничества, партнерства и мобильности в сфере образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта.

Читай также: В Укркосмосе расхитили $8 млн: Спутник Лыбидь не запустят

Направление “Жан Моне“ нацелено на развитие европейских исследований и евроинтеграционных процессов в мире. Исполнители проектов по этому направлению изучают европейские студии, способствуют их совершенствованию, нарабатывают курсы и образовательные программы, посвященные евроинтеграционной теме, сообщили в МОН.

Всего в этом году по направлению “Жан Моне“ было отобрано 285 проектов. Их будут выполнять исследователи из разных стран мира.

Как сообщалось 31 июля, Национальное агентство по предотвращению коррупции распределило 157 млн гривен на финансирование парламентских партий в 3-м квартале (июль-сентябрь).