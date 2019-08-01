В Минобороны не знают, кто и сколько получит премии в честь отмены парада

Парад в День Независимости отменили, а обещанные премии еще не назначили.

Парад отменили, а премии еще не начислили УНИАН

Ко Дню Независимости Украины чуть больше трех недель, а в Министерстве обороны до сих пор не знаю, кто и сколько получит обещанной премии. Об этом передает УНИАН.

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Начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов сообщил журналистам, что ведомостей о премиях военнослужащим с бюджета, предусмотренного на организацию военного парада, пока нет.

Чиновник сообщил, что ведомство работает над исполнением поручения президента Зеленского касательно начисления премий военнослужащим. Ведомостей о том, кто получил эти премии и в каком размере, пока нет.

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К слову, участники военного парада в 2018 году получили премии в размере 2 тысячи гривен.

Напомним, парада не будет. Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости. Президент официально отказался от военного парада.

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