Жена нового главы ГУД и "слуга народа" Борзова владеет бизнесом в Крыму

Ирина Борзова имеет бизнес в Крыму вместе со своим отцом, который является одним из партнеров президента Зеленского.

У Ирины Борзовой есть бизнес в Крыму facebook.com/borzova.i.n

Кандидат в депутаты от "Слуги народа" и жена новоназначенного руководителя Госуправления делами Сергея Борзова Ирина Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму. Информация об этом содержится в декларации ее мужа за 2018 год.

Читай также: "Винницкие перцы" и квартира за 10 млн: Зе назначил нового главу ДУСи

Согласно декларации, Борзова владеет 49% компании Профиль-Н, которая зарегистрирована в Судаке. 51% этой компании владеет отец Борзовой, бизнес-партнер президента Владимира Зеленского, один из руководителей юмористического шоу "Лига смеха" Наум Баруля.

Читай также: Юмористы, футболисты. Мажоритарщики Слуги Народа

Компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. Информация о ней содержится в российских реестрах. Бухгалтерская отчетность показывает рост доходов компании, начиная с 2014 года.

Напомним, победителем конкурса на должность главы ДУСи стал Борзов. Действующий и.о. главы ведомства набрал 37 правильных ответов, его главный соперник - 36.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.