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Жена нового главы ГУД и "слуга народа" Борзова владеет бизнесом в Крыму

Комментариев: 1
Ирина Борзова имеет бизнес в Крыму вместе со своим отцом, который является одним из партнеров президента Зеленского.
У Ирины Борзовой есть бизнес в Крыму
У Ирины Борзовой есть бизнес в Крыму
facebook.com/borzova.i.n

Кандидат в депутаты от "Слуги народа" и жена новоназначенного руководителя Госуправления делами Сергея Борзова Ирина Борзова владеет бизнесом в оккупированном Крыму. Информация об этом содержится в декларации ее мужа за 2018 год.

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Согласно декларации, Борзова владеет 49% компании Профиль-Н, которая зарегистрирована в Судаке. 51% этой компании владеет отец Борзовой, бизнес-партнер президента Владимира Зеленского, один из руководителей юмористического шоу "Лига смеха" Наум Баруля.

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Компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания. Информация о ней содержится в российских реестрах. Бухгалтерская отчетность показывает рост доходов компании, начиная с 2014 года.

Напомним, победителем конкурса на должность главы ДУСи стал Борзов. Действующий и.о. главы ведомства набрал 37 правильных ответов, его главный соперник - 36. 

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Теги: депутаты, депутат, кандидаты, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Комментариев (1)
solani    01.08.2019, 17:59
Оценка:  -1
solani
В чем проблема- Крым же "наш")))
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