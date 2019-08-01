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Кличко допросили о дерибане земли в Киеве как свидетеля

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Мэр лично пришел на допрос в бюро 31 июля.
Кличко допросили в ГБР
Кличко допросили в ГБР
Facebook Виталия Кличко

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Государственное бюро расследований допросило мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщают “Українські Новини“ со ссылкой на источник в ГБР. “Допросили. Лично приходил“, - сказал источник, добавив, что допрос состоялся 31 июля.

Сообщается, что Кличко допросили по делу, связанному с земельными участками в Киеве, в качестве свидетеля. Ранее Кличко заявлял, что не пойдет на допрос в ГБР, а отправит туда своего представителя - юриста, который сможет дать ответы на все вопросы. 

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26 июля председатель ГБР Роман Труба сообщил, что ни Кличко, ни его представители не пришли в ГБР для дачи показаний.

Напомним, ранее Кличко потребовал от НАБУ проверить обвинения руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

 

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Теги: Кличко, ГБР, допрос, земля, Киев
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Комментариев (1)
Я_Христос    01.08.2019, 17:42
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Я_Христос
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