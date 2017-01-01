ЦИК признала избранными уже 153 депутата
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Центральная избирательная комиссия признала избранными 17 народных депутатов. Таким образом, по состоянию на 1 августа Центризбирком признал избранными в Раду 153 депутата, сообщает пресс-служба ЦИК.
“Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 17 ОИО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц“, - говорится в сообщении.
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Нардепами стали:
Гузь И.В. - в ОИО № 19
Медяник В.А. - в ОИО № 27
Корявченков Ю.В. - в ОИО № 33
Герман Д.В. - в ОИО № 35
Гнатенко В.С. - в ОИО № 49
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Арешонков В.Ю. - в ОИО № 64
Кузьминых С.В. - в ОИО № 67
Прощук Е.П. - в ОИО № 85
Горобец А.С. - в ОИО № 95
Кузнецов А.А. - в ОИО № 106
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Вельможный С.А. - в ОИО № 112
Мезенцева М.С. - в ОИО № 168
Шенцев Д.А. - в ОИО № 176
Мазураша Г.Г. - в ОИО № 203
Божик В.И. - в ОИО № 204
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Швец С.Ф. - в ОИО № 214
Буймистер Л.А. - в ОИО № 223.
Напомним, ранее ЦИК признала избранными в Раду еще 50 нардепов. Также в ЦИК сообщили, что планируют объявить итоги выборов к 5 августа.
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