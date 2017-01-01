ЦИК признала избранными уже 153 депутата

Сегодня Центризбирком объявил депутатами еще 17 человек.

ЦИК признала результаты выборов еще в 17 округах EPA/UPG

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Центральная избирательная комиссия признала избранными 17 народных депутатов. Таким образом, по состоянию на 1 августа Центризбирком признал избранными в Раду 153 депутата, сообщает пресс-служба ЦИК.

“Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 17 ОИО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц“, - говорится в сообщении.

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Нардепами стали:

Гузь И.В. - в ОИО № 19

Медяник В.А. - в ОИО № 27

Корявченков Ю.В. - в ОИО № 33

Герман Д.В. - в ОИО № 35

Гнатенко В.С. - в ОИО № 49

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Арешонков В.Ю. - в ОИО № 64

Кузьминых С.В. - в ОИО № 67

Прощук Е.П. - в ОИО № 85

Горобец А.С. - в ОИО № 95

Кузнецов А.А. - в ОИО № 106

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Вельможный С.А. - в ОИО № 112

Мезенцева М.С. - в ОИО № 168

Шенцев Д.А. - в ОИО № 176

Мазураша Г.Г. - в ОИО № 203

Божик В.И. - в ОИО № 204

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Швец С.Ф. - в ОИО № 214

Буймистер Л.А. - в ОИО № 223.

Напомним, ранее ЦИК признала избранными в Раду еще 50 нардепов. Также в ЦИК сообщили, что планируют объявить итоги выборов к 5 августа.

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