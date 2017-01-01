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Зеленский обменяется визитами с премьером Индии

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Президент позвонил новоизбранному премьер-министру Индии, чтобы поздравить его с победой на выборах. Политики договорились обменяться визитами.
Зеленский поговорил с новым премьером Индии
Зеленский поговорил с новым премьером Индии
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 1 августа.

Зеленский поздравил Нарендру Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на должность премьер-министра Индии.

Также политики согласились с необходимостью активизации политического диалога на наивысшем уровне, в частности об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей и расширение военно-технического сотрудничества.

Стороны также положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в учреждениях высшего образования Украины, рост внимания к индийскому кинематографу в нашей стране, традиционную популярность Индии среди украинцев.

Напомним, что ранее в Индии прошли крупнейшие в мире выборы - с 900 миллионами избирателей и 800 тысячами избирательных участков по всей стране.

Также сообщалось, что Зеленский дал гражданство проповеднице из Индии.

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Теги: Украина, Индия, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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