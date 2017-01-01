Школьница утонула в горной реке Львовской области

Тело девочки обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 2,5 метров.

Школьница утонула в горной реке на глазах у подруг facebook.com/MVS.LVIV

В горной реке Стрый во Львовской области утонула 11-летняя девочка. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области.

1 августа в полицию около полудня поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в водоеме утонул ребенок.

"Как предварительно установили правоохранители, погибшей оказалась 11-летняя местная жительница, ученица 6-го класса, которая вместе с двумя подругами отдыхала на реке Стрый. Тело девочки обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 2,5 метров", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело ребенка направили на экспертизу. Выясняются обстоятельства происшествия. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Накануне сообщалось, что за сутки в Украине утонули четверо детей. Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 583 человека, из которых 63 ребенка.

В Украине за выходные утонули 42 человека

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