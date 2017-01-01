Международных трибунал назначил судей в деле Украины против РФ
Читай также: Удача или подстава. Задержание российского танкера
Президент Международного трибунала по морскому праву Джин-Хен Пайк назначил трех судей в арбитражном разбирательстве Украины против Российской Федерации. Об этом говорится в коммюнике Международного трибунала, передает УНН.
“Уведомлением от 1 апреля 2019 года Украина начала арбитражное разбирательство против РФ на основании Приложения VII к Конвенции ООН по морскому праву“, - отмечается в сообщении.
Читай также: Денисова уточнила слова об освобождении моряков
“В соответствии со статьей 3 (b) Приложения VII к Конвенции в уведомлении назначен Кристофер Гринвуд (Соединенное Королевство) в качестве члена арбитражного суда. В соответствии со статьей 3 (с) Приложения VII к Конвенции РФ впоследствии назначила Владимира Владимировича Голицына членом арбитражного суда”, - говорится в коммюнике.
Отмечается, что в письме от 12 июня агент Украины сообщила председателю Трибунала, что стороны не могут договориться о назначении трех членов арбитражного суда, и просила его продолжить их выдвижение и назначить одного из них председателем.
Читай также: Суды в ООН - это "юридические Сталинградские битвы" - Зеркаль
“10 июля 2019 года после консультаций со сторонами президент Пайк назначил судьями Дональда МакРея (Канада), Рюдигера Вольфрума (Германия) и Гудмундура Эйрикссона (Исландия)“, - говорится в коммюнике.
Речь идет об арбитражном разбирательстве, возбужденном Украиной против РФ в отношении спора о задержании трех украинских военных судов и аресте 24 военных, присутствующих на борту. Президент Пайк также назначил МакРея председателем арбитражного суда”, - говорится в документе.
Читай также: Киев выразил протест из-за продления ареста морякам
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский впервые выступит на Генассамблее ООН в сентябре.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.