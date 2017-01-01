Международных трибунал назначил судей в деле Украины против РФ

Председателю Трибунала пришлось назначить троих судей, так как стороны не могли прийти к согласию.

Украина судится в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву EPA/UPG

Читай также: Удача или подстава. Задержание российского танкера

Президент Международного трибунала по морскому праву Джин-Хен Пайк назначил трех судей в арбитражном разбирательстве Украины против Российской Федерации. Об этом говорится в коммюнике Международного трибунала, передает УНН.

“Уведомлением от 1 апреля 2019 года Украина начала арбитражное разбирательство против РФ на основании Приложения VII к Конвенции ООН по морскому праву“, - отмечается в сообщении.

Читай также: Денисова уточнила слова об освобождении моряков

“В соответствии со статьей 3 (b) Приложения VII к Конвенции в уведомлении назначен Кристофер Гринвуд (Соединенное Королевство) в качестве члена арбитражного суда. В соответствии со статьей 3 (с) Приложения VII к Конвенции РФ впоследствии назначила Владимира Владимировича Голицына членом арбитражного суда”, - говорится в коммюнике.

Отмечается, что в письме от 12 июня агент Украины сообщила председателю Трибунала, что стороны не могут договориться о назначении трех членов арбитражного суда, и просила его продолжить их выдвижение и назначить одного из них председателем.

Читай также: Суды в ООН - это "юридические Сталинградские битвы" - Зеркаль

“10 июля 2019 года после консультаций со сторонами президент Пайк назначил судьями Дональда МакРея (Канада), Рюдигера Вольфрума (Германия) и Гудмундура Эйрикссона (Исландия)“, - говорится в коммюнике.

Речь идет об арбитражном разбирательстве, возбужденном Украиной против РФ в отношении спора о задержании трех украинских военных судов и аресте 24 военных, присутствующих на борту. Президент Пайк также назначил МакРея председателем арбитражного суда”, - говорится в документе.

Читай также: Киев выразил протест из-за продления ареста морякам

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский впервые выступит на Генассамблее ООН в сентябре.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.