Мужчина отсилит три года за "минирование" из мести и кражу похоронного инвентаря

Перед совершением преступлений злоумышленник провел на свободе всего 8 месяцев.

Читай также: Аноним “заминировал“ все детсады, роддома, больницы, ТРЦ, церкви и гостиницы Львова

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который “заминировал“ автомобильный мост и автовокзал. Об этом со ссылкой на пресс-службу местно полиции пишет УНН.

Свои действия осужденный объяснил желанием отомстить водителю рейсового автобуса, который не остановился по его требованию. События имели место в ноябре 2018 года.

Тогда работники Хмельницкого отделения полиции в течение нескольких часов установили личность мужчины, совершившего ложное сообщение о заминировании автомобильного моста вблизи села Копыстин Хмельницкого района и местного автовокзала.

Читай также: Из здания ЦИК эвакуировали людей

“Минером“ оказался 48-летний мужчина, который не имел постоянного места жительства и уже много лет находился в конфликте с законом.

Почти 21 год своей сознательной жизни он провел за решеткой за совершение краж, незаконное обращение с оружием и преступления, связанные с наркотиками. В очередной раз освободился из мест лишения свободы только в апреле 2018 года.

Читай также: Житель Кривого Рога забросал камнями синагогу и оставил записки с угрозами

Свои действия задержанный объяснил желанием отомстить водителю рейсового автобуса, который не остановился по его требованию.

Кроме того, в ходе расследования полицейские установили, что мужчина причастен еще и к краже имущества городской ритуальной службы. На территории кладбища он проник в помещение предприятия и похитил оттуда инвентарь на сумму почти 5 тыс грн.

Читай также: В Харькове “заминировали“ более полусотни объектов

Сейчас суд закончил рассмотрение материалов уголовного производства и признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) УК и назначил ему наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве “заминировали“ супермаркет из мести местным охранникам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.