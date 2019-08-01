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День независимости: Ветераны и Офис президента проведут два разных марша

Комментариев: 4
На встрече ветеранов и представителей Офиса президента было принято решение о проведении двух маршей ко Дню независимости - официального и неофициального.
Ветераны и ОПУ договорились, как отмечать День независимости
Ветераны и ОПУ договорились, как отмечать День независимости
Андрей Медведко / Facebook

В Киеве в День независимости 24 августа пройдут два марша: официальный и народный. Об этом на встрече договорились ветераны и волонтеры с заместителем главы ОПУ Кириллом Тимошенко, сообщает в Facebook активист Андрей Медведько в четверг, 1 августа.

"Результат устроил обе стороны. Будет два марша: 1. Официальный - Марш Достоинства, его проводит власть. 2. Народный - Марш защитников, его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших", - сообщил Медведько.

Стороны договорились о совместной координации, чтобы не мешать друг другу. По словам активиста, президент Владимир Зеленский будет присутствовать только на официальном марше. На "народном" марше не предполагается никакой партийной символики.

Ранее глава офиса президента Андрей Богдан рассказал, что на День Независимости вместо парада в Киеве пройдет Шествие достоинства при участии президента. 15 июля Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости Украины без парада. 

Согласно указу, Кабмин должен разработать план мероприятий, в котором будет предусмотрено торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", молебен за Украину.

День независимости Украины 2019: новшества и выходные

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Теги: парад, День Независимости, марш, военный парад в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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СветБобра    01.08.2019, 19:33
Оценка:  0
СветБобра
Марш достоінства проводять ветерани війни та громадяни. Марш шлунково-кишковий проводить офіс президента. Не треба клоуну примазуватись до чужих ідей. Краще би він на гастролі поіхав.
Л_о_л_а    01.08.2019, 19:23
Оценка:  0
Л_о_л_а
медведько - это убийца Бузины?
СветБобра    01.08.2019, 19:30
Оценка:  -1
СветБобра
Агента фсб бузину ліквідували його колеги з луб'янки.
Boxerogos    01.08.2019, 18:47
Оценка:  -1
Boxerogos
А не пошли бы эти"ветераны"в ОПУ?
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